فيسبوك تبدأ بإضافة اسمها إلى تطبيقات أخرى

بدأت شركة فيسبوك الأسبوع الماضي في إضافة اسمها إلى اسم تطبيق إنستغرام وذلك في إحدى أولى المرات التي تكشف فيها للمستخدمين عن ملكيتها لمنصة تبادل الصور الشهيرة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه عملاق التواصل الاجتماعي بالعالم مزيداً من المراجعة من قبل الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم من أجل شفافية أكبر فيما يتعلق بممارسات خصوصية البيانات وطريقة عرض فيسبوك للمعلومات الخاصة بالمستخدمين والجهات التي تطلعها على هذه المعلومات.

وعلى الرغم من أن الاسم لم يظهر تواً لجميع المستخدمين، فيمكن رؤية عبارة (إنستغرام فروم فيسبوك) «إنستغرام من فيسبوك» أسفل صفحة الإعدادات في تطبيق إنستغرام على بعض الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل آي أو إس.

وقال متحدث باسم الشركة: «نريد أن نكون أكثر وضوحاً بشأن المنتجات والخدمات التي تعد جزءاً من فيسبوك». وسوف تضيف فيسبوك أيضاً اسمها إلى اسم تطبيق التراسل واتساب.

وكانت شركة فيسبوك اشترت إنستغرام عام 2012 وواتساب عام 2014 ويستخدم كلاً منهما حالياً أكثر من مليار شخص.