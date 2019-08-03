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مضيفة طيران تصدم الركاب بتصرف غريب!

| وكالات

الأحد, 04-08-2019

فوجئ ركاب خطوط «ساوث ويست» الجوية الأميركية بوجود أحد أفراد طاقم الطائرة داخل صندوق الحقائب العلوي.
والتقطت المسافرة، فيرونيكا لويد، فيديو يظهر مضيفة طيران وهي مستلقية في صندوق حقائب الركاب، وذلك أثناء صعود المسافرين على متن الطائرة المتجهة من فيلادلفيا إلى ناشفيل, ونشرت لويد الفيديو على «تويتر»، وعلقت قائلة: «لا يمكنني وصف اندهاشي من هذا الأمر الغريب». كما التقطت صورة لمضيفة الطيران وهي تنظر إلى ركاب الطائرة في الأسفل، وكتبت: «هل هذا حلم؟», وقال متحدث باسم شركة «ساوث ويست»: «موظفونا معروفون بحسهم الفكاهي وشخصياتهم الفريدة. في هذه الحادثة، حاولت إحدى مضيفاتنا المزاح مع الركاب أثناء صعودهم الطائرة.

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