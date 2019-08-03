بكتيريا قاتلة تغزو الأماكن العامة في لندن

اعترف العلماء بانتشار بكتيريا خارقة مقاومة لأنواع مختلفة من المضادات الحيوية، في العديد من المناطق العامة والحيوية في العاصمة البريطانية لندن.

ووجدوا تلك البكتيريا مختبئة داخل آلات صرف النقود، والسلالم المتحركة، والدرابزين في نظام السكك الحديدية تحت الأرض، وكذلك في مراكز التسوق، والمستشفيات.

ويؤكد العلماء أن البكتيريا الخارقة تشكل خطراً محتملاً على الصحة العامة، وقالت هيرمين مكرتشيان، المتخصصة في علوم الطب الحيوي بجامعة شرق لندن، إنه خلال الأبحاث عثرنا على مستويات «مثيرة للقلق» بشأن قدرة المضادات الحيوية على مقاومة البكتيريا.

وقالت موضحة: «إن المناطق العامة، تشكل جزءاً من حياتنا اليومية، إذ يمكن أن تكون خزانات للبكتيريا المقاومة للأدوية المتعددة»، وأضافت إن المستويات التي عثر عليها هي «دليل إضافي على أن تدابير مكافحة العدوى، سواء في المستشفيات أو في الأماكن العامة، تفشل في الحد من انتشار البكتيريا المقاومة».

وجمع فريق الدراسة الحديثة، 600 عينة من البكتيريا المعروفة باسم «المكورات العنقودية» من الأماكن العامة وأقسام المستشفيات في شرق وغرب لندن، واكتشفوا أن 281 منها مقاومة للأدوية المتعددة.

ومن بين المناطق التي تم أخذ عينات منها، مقابض أبواب الحمام والصنابير ومقاعد المرحاض وآلات الصراف الآلي وموزعات الصابون وقضبان السلالم المتحركة وأزرار عبور المشاة.