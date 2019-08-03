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إيقاف «ميسي» ثلاثة أشهر عن اللعب وتغريمه 50 ألف دولار

| وكالات

الأحد, 04-08-2019

أصدر اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم، قراراً بإيقاف لاعب المنتخب الأرجنتيني ونادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي عن اللعب الدولي ثلاثة أشهر، وتغريمه 50 ألف دولار.
وأوضح اتحاد أميركا الجنوبية، أن اللاعب ميسي لن يتمكن من خوض أي مباراة رسمية أو ودية رفقة المنتخب الأرجنتيني لمدة ثلاثة أشهر مع تغريمه مالياً.
يُشار إلى أن ميسي قد تعرّض للطرد في مباراة المركزين الثالث والرابع ببطولة كوبا أميركا أمام تشيلي؛ قبل أن يخرج بتصريحات غاضبة ويتهم مسؤولي اتحاد أميركا الجنوبية بالفساد.

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