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ياسر العظمة يدحض خبر وفاته بأسلوب كوميدي

| وكالات

الأحد, 04-08-2019

رد الفنان ياسر العظمة على شائعة موته بحادث سير في دمشق بطريقة طريفة ولا تخلو من أسلوبه الساخر الذي تميز به في أعماله الكوميدية.
ونشر العظمة عبر صفحته على موقع «فيسبوك» رسالة صوتية وجهها لمروجي شائعة وفاته، قال فيها: «قد قالوا إني قد مت، مع أني حي ما زلت، أأساق إلى رحمة ربي، لو أني مثلاً سافرت! أيقال بأني مرحوم، لو عن شاشة تلفاز غبت».
وختم قائلًا: «كذب الحاسد والواشي والسوشال ميديا والنت».
يذكر أن العظمة سيعود العام المقبل بسلسلته الشهيرة «مرايا»، حيث توصل إلى اتفاق مع إحدى شركات الإنتاج في دمشق لإنجاز «مرايا 2020».
وأشار الموقع إلى أن المرشحين لأداء أدوار البطولة كثر جداً من بينهم الفنانة سوزان نجم الدين والنجم عابد فهد وعبير شمس الدين وصفاء سلطان ومحمد قنوع وفادي صبيح ومها المصري.

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