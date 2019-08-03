الجيش بطل سلة الرجال للمرة الرابعة على التوالي

بقوة الإرادة والتصميم تمكن فريق رجال نادي الجيش من الظفر بلقب بطولة الدوري للمرة الرابعة على التوالي عن جدارة واستحقاق، بعد تحقيقه فوزاً غالياً على منافسه الجلاء في اللقاء الرابع الذي جمع الفريقين أول أمس بصالة الفيحاء بدمشق ضمن سلسلة نهائي الدوري، وتغلب عليه بفارق أربع نقاط بواقع (68-64) بعد مباراة لم يكن الجيش في بدايتها بمستواه المعهود، حيث عابه الكثير من الأخطاء، والبطء في الشقين الهجومي والدفاعي بالمقابل نجح الجلاء في قول كلمته في الربع الأول وسجل لاعبوه بسهولة.

وفي نهاية اللقاء قام راعي المباراة رئيس الاتحاد الرياضي العام اللواء موفق جمعة ونائبه الدكتور ماهر خياطة، ورئيس اتحاد السلة جلال نقرش بتقديم كأس البطولة للاعبي الجيش.

إنجاز وإشراقات

أن تحقق أربعة ألقاب متوالية بأداء رجولي رائع، فهذا أكبر دليل على حسن خطوات العمل الصحيح، والرؤية المستقبلية للعبة، إذ لم تتمكن سلة الجيش منذ تأسيسها وعبر تاريخها، وحتى في أيام الرخاء أن تسجل ذلك الحضور الطيب، والخروج بنتائج مشرقة بتحقيقها أربعة ألقاب متتالية، وهذه النتائج لم تأت من عبث، ولا هي نتاج لضربة حظ أو طفرة، وإنما جاءت نتيجة جهود كبيرة بذلت من إدارة تعرف ما لها وما عليها، إدارة تعي وظيفتها، وتعرف كيف تضع الأهداف، وتعمل عليها بهدوء وترو، وبعيداً عن التخبط والارتجالية، كانت الخطوات الاحترافية سليمة ومدروسة، وتكللت جهود الإدارة بثمار يانعة.

إنجاز سلة الجيش هذا جاء عبر لوحة رائعة بألوانها تجسدت في صالة الفيحاء، ورسم فيها فوزاً مستحقاً وجديراً على الجلاء الذي تعافى، وعاد فريقاً قوياً وعنيداً، لكن الجيش خرق كل التوقعات التي سبقت المباراة الرابعة بين الفريقين لأن الترشيحات صبت في خانة فوز الجلاء الذي تقدم في الربع الأول، لكن لاعبي الجيش قلبوا الأمور رأساً على عقب، واستعادوا توازنهم، وبدؤوا بالعزف على وتر الفوز في الربع الثالث عندما اغتنموا رياح الحظ، وحققوا معادلة الأداء والنتيجة مذكراً إيّانا بأداء سلة الجيش في الأيام الخوالي، حيث بلغت مجموعته درجة الإقناع والإمتاع، فمبارك لسلة الجيش على هذه النتائج المشرقة التي وضعت الفريق على عرش السلة السورية.

آراء

استطلعت «الوطن» حيال هذا الإنجاز آراء كوادر سلة الجيش وكانت البداية مع السيد اللواء ياسر شاهين مدير إدارة الإعداد البدني، حيث أكد بأن هذا الإنجاز جاء نتيجة العمل المستمر الذي توليه الإدارة لجميع مفاصل اللعبة، وكان الحصاد مثمراً لمسيرة عمل امتدت لأربع سنوات حققنا فيها أربعة ألقاب رغم المنافسة القوية، وختم السيد اللواء حديثه بقوله: أشكر جميع من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الذي يؤكد أن رياضة الجيش ما زالت مصنعاً للنجوم، وأكبر رافد لجميع منتخباتنا الوطنية بجميع الألعاب.

العميد محسن عباس رئيس النادي قال: طبعاً كان لدي ثقة كبيرة بإمكانات لاعبي الفريق، رغم أن المرجانة والجابي لم يتوفقا في التسديد من خارج القوس نظراً للرقابة الشديدة من قبل لاعبي الجلاء الذين قدموا مستوى كبيراً، وكانوا نداً قوياً لنا، هذا الإنجاز هو نتيجة تعب متواصل من الجميع دون استثناء، وجاء مع تزامن احتفالات شعبنا بعيد الجيش العربي السوري الذي يقدم التضحيات الكثيرة في سبيل الدفاع عن سورية وشعبها، طموحنا كبير، وهدفنا البقاء متربعين على القمة، وهذا يضعنا أمام مسؤولية كبيرة، وهي المحافظة على وتيرة العمل والمتابعة، وتنفيذ الخطط بشكل سليم على أرض الواقع، وختم حديثه بقوله: أشكر جميع اللاعبين على ما قدموه خلال مباريات الموسم الذي كان مفعماً بالقوة والإثارة والندية، وخاصة في مباريات المربع الذهبي والنهائي، لكن فريقنا كبير، وحقق اللقب الرابع على التوالي، وهذا أكبر دليل على أننا نسير على السكة الصحيحة في جميع الألعاب.

أشرف أيتوني مشرف اللعبة قال: هو الإنجاز الرابع على التوالي، وسلة الجيش أكدت بأنها من طينة الكبار، خاصة أن هذا الموسم حققنا فيه العديد من الألقاب بجميع الفرق، فقبل أربعة أشهر حققنا لقب كأس الجمهورية، وبطولة دوري الناشئين، ولقب بطولة لعيونك يا شام للأشبال، وفريق شبابنا سيلعب بعد أيام قليلة مباريات الفاينال فور، وحظوظه كبيرة بالظفر باللقب، وهذا أكبر دليل على أن سلة الجيش تسير بخطا صحيحة، أشكر جميع اللاعبين الذين تعبوا خلال هذا الموسم عبر التمارين اليومية، ولعبوا مباريات قوية، واستحقوا الفوز.

المدير الفني للفريق أبي دوجي قال: طبعاً هذا اللقب ليس غريباً على سلة الجيش، الفريق بذل الكثير من الجهود على مدار العام، وكان هناك تمرين جدّي ودعم غير محدود من قبل الإدارة، وتمكنا من تحقيق اللقب الرابع على التوالي في السنوات الأربع الأخيرة، وثلاثة ألقاب لكأس الجمهورية.

اللاعب رامي مرجانة قال: كنا على ثقة بقدراتنا بالفوز، وعدم الذهاب إلى مباراة فاصلة، لأننا تحضرنا بشكل جيد، وهناك تصميم كبير من قبل جميع اللاعبين على الخروج بنتيجة إيجابية، رغم أن فريق الجلاء كان قوياً وعنيداً، غير أننا عدنا للمباراة وتمكنا من الفوز.

العملاق عبد الوهاب الحموي قال: الإنجاز جاء نتيجة تعب متواصل منذ بداية الموسم، وفريقنا كان الأفضل منذ بداية الموسم، وفريق الجلاء عاد قوياً، وبات من الفرق القوية الذي يحسب له ألف حساب، لكن نحن نمتلك أفضل اللاعبين، ونجحنا بالفوز بجدارة.