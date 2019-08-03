شؤون محلية

أغلب حالات العض في طرطوس من الكلاب المنزلية

الأحد, 04-08-2019

إشارة إلى ما تم نشره في صحيفتكم بعددها رقم /3180/ تاريخ 1/7/2019
تحت عنوان: «طرطوس تكافح الكلاب الشاردة بالمحاضرات»
يقوم قسم مكافحة الكلاب الشاردة في مجلس مدينة طرطوس بجولات دورية ودائمة وحال ورود أي شكوى لتوزيع الطعوم السامة من أجل مكافحة الكلاب الشاردة وتشمل هذه الجولات جميع الأحياء والأطراف الخارجية للمدينة بالتنسيق وتواجد مخاتير هذه الأحياء ونحن لا ننفي تواجد الكلاب الشاردة في الأطراف الخارجية للمدنية ولكن تواجدها قليل وغير دائم وكانت حصيلة جولاتنا منذ بداية العام وحتى الآن نفوق أكثر من عشرة كلاب شاردة وفق الجداول الشهرية المرسلة. وبالاستعلام من مركز مكافحة داء الكلب في مديرية صحة طرطوس يتبين أن أغلب حالات العض المسجلة هي من كلاب مملوكة منزلية أما حالات العض من كلاب شاردة فهي في تناقص دائم ومستمر بسبب الإجراءات المتخذة لمكافحة الكلاب الشاردة والتي تشمل جولات دورية في مناطق متعددة في المدينة وتوزيع الطعوم السامة ضمن تلك الأحياء مساء.

رئيس مجلس مدينة طرطوس
القاضي محمد خالد زين

مقالات ذات صلة

الأحد, 04-08-2019

تأخير الصرف نتيجة تحرير مساحة كبيرة من الأراضي فكانت الأولية للمباني العامة … معاون وزير الإدارة المحلية لـ«الوطن»: تعويض المواطنين المتضررين في ممتلكاتهم ما زال قائماً

الأحد, 04-08-2019

مديرة المكتب القنصلي في حماة لـ«الوطن»: أغلب الوثائق المزورة يرد من السعودية ومعظمها تخص وثائق التجنيد والوكالة

الأحد, 04-08-2019

الامتحانات بين الأخطاء والخطايا

الأحد, 04-08-2019

تغييرات في بعض مفاصل التعليم العالي وتشكيلات جديدة لعمادات الكليات ونوابهم نهاية الشهر … مصادر لـ«الوطن»: دراسة قد تلغي العمل بالنظام الفصلي بالكليات الأدبية

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock