أغلب حالات العض في طرطوس من الكلاب المنزلية

إشارة إلى ما تم نشره في صحيفتكم بعددها رقم /3180/ تاريخ 1/7/2019

تحت عنوان: «طرطوس تكافح الكلاب الشاردة بالمحاضرات»

يقوم قسم مكافحة الكلاب الشاردة في مجلس مدينة طرطوس بجولات دورية ودائمة وحال ورود أي شكوى لتوزيع الطعوم السامة من أجل مكافحة الكلاب الشاردة وتشمل هذه الجولات جميع الأحياء والأطراف الخارجية للمدينة بالتنسيق وتواجد مخاتير هذه الأحياء ونحن لا ننفي تواجد الكلاب الشاردة في الأطراف الخارجية للمدنية ولكن تواجدها قليل وغير دائم وكانت حصيلة جولاتنا منذ بداية العام وحتى الآن نفوق أكثر من عشرة كلاب شاردة وفق الجداول الشهرية المرسلة. وبالاستعلام من مركز مكافحة داء الكلب في مديرية صحة طرطوس يتبين أن أغلب حالات العض المسجلة هي من كلاب مملوكة منزلية أما حالات العض من كلاب شاردة فهي في تناقص دائم ومستمر بسبب الإجراءات المتخذة لمكافحة الكلاب الشاردة والتي تشمل جولات دورية في مناطق متعددة في المدينة وتوزيع الطعوم السامة ضمن تلك الأحياء مساء.

رئيس مجلس مدينة طرطوس

القاضي محمد خالد زين