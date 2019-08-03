بدء تقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس

بدأ أمس تقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية المبكرة في مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في العاصمة التونسية.

وذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن «ثمانية مترشحين أودعوا ملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية».

وكانت هيئة الانتخابات قررت تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها إثر إعلان وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في الخامس والعشرين من الشهر الماضي في أجل أقصاه 90 يوماً من تاريخ تولي الرئيس المؤقت لمهامه وأقرت الهيئة الـ15 من أيلول موعداً لإجراء هذه الانتخابات.

ووقع الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر مرسوماً يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية لسنة 2019.

هذا وأفاد التلفزيون الرسمي التونسي بأنه سيبث مناظرات بين المرشحين لانتخابات الرئاسة المقبلة، لأول مرة في تاريخ البلاد.

وأكدت قناة «التلفزة الوطنية» على موقعها الرسمي أن هذه المناظرات ستبث من الثاني حتى السابع من أيلول المقبل ضمن حلقات مباشرة تحت عنوان «الطريق إلى قرطاج»، وسيتناظر فيها جميع المرشحين حول برامجهم الانتخابية.

وذكرت القناة أنها ستحافظ من خلال برامجها للانتخابات الرئاسية والتشريعية على طبيعتها كـ«مرفق عمومي لكل التونسيين».

وجاء ذلك بالتزامن مع فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستنظم في تونس في 15 أيلول المقبل، بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في الـ25 من تموز 2019.

إلى ذلك قال بيان للرئاسة التونسية أن الرئيس المؤقت مدد حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة شهر.

وفجر انتحاريان نفسيهما في هجومين منفصلين على الشرطة في تونس في حزيران لكن الوضع الأمني تحسن منذ أن فرضت السلطات حالة الطوارئ لأول مرة في تشرين الثاني 2015 في أعقاب مقتل العشرات في هجمات لمتشددين في ذلك العام.