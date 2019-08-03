عربي ودولي

عون يطالب اللبنانيين بتضحيات اقتصادية

| رويترز

الأحد, 04-08-2019

حذر الرئيس اللبناني ميشيل عون اللبنانيين من خطر إجراءات مالية «قاسية» من مؤسسات دولية ما لم يقدموا تضحيات لإنقاذ البلد من أزمته الاقتصادية.
ويعاني لبنان واحداً من أثقل أعباء الدين العام في العالم وسنوات من نمو اقتصادي منخفض.
وانكمشت الودائع قليلاً في الشهور الخمسة الأولى من العام. كما تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي.
وقال عون إن لبنان يمر بأزمة اقتصادية ومالية واجتماعية صعبة «لكننا قادرون على تجاوزها وإنقاذ الوطن من براثنها إذا عقدنا العزم على ذلك».
وأضاف قائلاً: «التضحية المرحلية مطلوبة من كل اللبنانيين من دون استثناء لتنجح عملية الإنقاذ».
ومضى قائلاً: «إن لم نضح اليوم جميعاً ونرض بالتخلي عن بعض مكتسباتنا فإننا نخاطر بفقدها كلها حين يصبح وطننا على طاولة المؤسسات الدولية المقرضة وما يمكن أن تفرضه علينا من خطط اقتصادية ومالية قاسية».
واعتبرت وكالة «رويترز» أن تعليقات عون، تشير إلى احتمال أن يضطر لبنان إلى الذهاب إلى صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدة إذا فشلت مساعي الحكومة للإصلاح في تحقيق تحسن كاف في ميزانية الدولة.
لكن رئاسة الجمهورية قالت في بيان: إن رويترز «أساءت تفسير خطاب الرئيس» بقولها إنه يثير احتمال ذهاب لبنان إلى صندوق النقد الدولي.
ولم يكرر بيان الرئاسة تعليقات عون بشأن «المؤسسات الدولية المقرضة» وأشار فقط إلى ملاحظاته بشأن التضحيات.
واعتمدت الحكومة اللبنانية موازنة لعام 2019 تهدف لخفض العجز كنسبة مئوية إلى الناتج المحلي. وقال صندوق النقد الشهر الماضي أن العجز سيكون أعلى بكثير من المستوى الذي تستهدفه الحكومة وهو 7,6 بالمئة، مقارنة مع أكثر من 11 بالمئة في 2018.
وشملت الميزانية إجراءات مثل تجميد التعيين الحكومي لمدة ثلاثة أعوام. لكن تم رفض أفكار أصعب مثل خفض رواتب العاملين في القطاع العام. ويقول منتقدون للحكومة أنها تجاهلت المشكلة الرئيسية وهي الفساد.
وتشمل إجراءات خفض العجز الرئيسية زيادة الضرائب على فائدة الودائع المصرفية والسندات الحكومية وضريبة جديدة على الواردات وخطة لخفض تكاليف خدمة الدين، وإن كان لم يتضح كيفية تحقيق ذلك.

مقالات ذات صلة

الأحد, 04-08-2019

الحزمة الثانية من عقوبات واشنطن على روسيا تدخل التنفيذ بعد 15 يوماً … موسكو: تخدم مصالح واشنطن الخاصة

الأحد, 04-08-2019

نواب أميركيون يواصلون الضغط على السعودية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان

الأحد, 04-08-2019

للمرة الثانية.. «الحشد الشعبي» ينقل شاحنات بضائع من البوكمال إلى العراق

الأحد, 04-08-2019

في أولى خطوات فك الارتباط عن اتفاق أوسلو … السلطة الفلسطينية تمنح تراخيص بناء في مناطق يحظر الاحتلال البناء فيها

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock