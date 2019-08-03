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الأمم المتحدة تحذر من موجة هجمات إرهابية جديدة

| وكالات

الأحد, 04-08-2019

حذرت الأمم المتحدة من أن انخفاض وتائر أنشطة الإرهاب الدولي في الآونة الأخيرة لن يدوم طويلاً، وأنّ الموضوع قد ينتهي مع انتهاء العام الجاري، بموجة هجمات جديدة في مختلف أنحاء العالم.
وقال تقرير لفريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات التابع لمجلس الأمن الدولي، إن تنظيم داعش الإرهابي، لا يزال يواصل تطوره نحو شبكة سرية تحضيراً للعودة إلى الظهور مجدداً في المستقبل، وقد يحصل ذلك قبل نهاية عام 2019.
وأشار التقرير إلى أن محافظة إدلب وأفغانستان تعدان أكبر بؤرتين لتجمع المتشددين الأجانب، ومعظمهم موالون لـتنظيم «القاعدة».

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