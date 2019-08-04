طفلة مربوطة بحبلها السري على شرفة

ذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية، أنه بعد ساعة فقط من ولادة الطفلة تيري فيليبس، عثر الجيران عليها مربوطة بالحبل السري، بشرفة أحد المنازل، موضحة أن الجيران وجدوا بطانية بيضاء تتحرك على الشرفة بمدينة أبر داربي بولاية بنسلفانيا الأميركية.

وقال أحد الجيران إنه في البداية اعتقد أنه نوع من الحيوانات، لكنه رأى ذراع رضيع تتحرك، ليكتشف أنها طفلة نائمة، وهادئة للغاية، مشيراً إلى أنه اتصل بالشرطة، بعدما تأكد من أن الجار لم يكن موجوداً.

وقد حضر عناصر الشرطة وأخذوا الطفلة للمستشفى حتى أصبحت بحالة صحية جيدة.

وقد يواجه والدا الطفلة تهماً جنائية، في حالة العثور عليهما، نظراً لترك طفلتهما في مكان عام، تحت درجة حرارة مرتفعة، فيما تلقت الشرطة مكالمات من عدة أشخاص يعرضون تبني الطفلة.