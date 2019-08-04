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تمثال «توت عنخ آمون» الذهبي يخضع للتعقيم

| وكالات

الإثنين, 05-08-2019

كشف وزير الآثار المصري خالد العناني، أمس، عن بدء عملية تعقيم التابوت الذهبي للملك توت عنخ آمون، تمهيدا لترميمه.
وقال العناني إن التابوت «يعد قطعة أثرية فريدة، ومن المقرر عرضه في المتحف المصري الكبير، الذي من المنتظر أن يفتتح أبوابه في الربع الأخير من عام 2020»، وهذا بعد عملية الترميم التي ستستغرق 8 أشهر.
وأضاف أن التابوت الذهبي لملك الدولة المصرية القديمة كان بحالة سيئة نتيجة تركه بمقبرة الملك في وادي الملوك بمدينة الأقصر لمدة 97 عاماً من دون ترميم.
ويعتبر «توت عنخ آمون» الذي اعتلى العرش سنة 1333 قبل الميلاد، أشهر الفراعنة في التاريخ، ويعود الفضل في ذلك لاكتشاف تابوته الذهبي سليما سنة 1922.

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