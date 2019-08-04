فيتامين أ يخفض خطر السرطان

كشفت دراسة علمية أن تناول مواد غذائية غنية بفيتامين «أ» يخفض بدرجة كبيرة خطر الإصابة بأخطر أنواع سرطان الجلد وسرطان الخلايا الظهارية.

وأثبت الباحثون في جامعة براون بولاية رود آيلاند الأمريكية أن تناول مواد غذائية غنية بفيتامين أ يخفض خطر تطور سرطان نمو الخلايا الظهارية بدرجة كبيرة.

ولفتت الدراسة إلى أن الباحثين أوضحوا أن فيتامين «أ» ضروري لنمو ونشاط خلايا الجلد السليمة حيث أكدت نتائج تجارب أجراها الباحثون على الحيوانات أن تناول هذا الفيتامين بجرعات كبيرة يبطئ تطور سرطان الخلايا الظهارية وأثارت هذه النتائج اهتمام الباحثين وقرروا التأكد من أن له المفعول نفسه على البشر.

وحلل الباحثون البيانات التي تم جمعها في الولايات المتحدة خلال تنفيذ مشاريع اشترك فيها أكثر من 100 ألف شخص من العاملين في مجال الطب وافقوا أن يكونوا موضع مراقبة طويلة بلغ مجموعها 40 سنة.

وأشارت الدراسة إلى أن الذين أكثروا من تناول المواد الغذائية الغنية بفيتامين «أ» ومشتقاته كانوا يملكون حماية أفضل من الإصابة بالسرطان.

وأشار الباحثون إلى أن كمية كبيرة من فيتامين«أ» في النظام الغذائي خفضت احتمال الإصابة بسرطان الخلايا الظهارية بنسبة 17 بالمئة، على حين أن اليكوبين والكريبتوكسانثين والزيكسانثين واللوتين والصبغة البرتقالية في الجزر والطماطم والفلفل والسبانخ خفضت احتمال الإصابة به بنسبة 10إلى13 بالمئة.