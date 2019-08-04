الباريسي سوبر فرنسا ودورتموند يهزم البايرن .. الدرع الإنكليزية حملها السيتي

بعد أسبوع من انطلاق الموسم الكروي الأوروبي عندما فاز أياكس بكأس السوبر الهولندية على حساب أيندهوفين بهدفين دون رد، جرت أمس الأول السبت مباراتا كأس السوبر في فرنسا وألمانيا، وإذا كان السوبر الفرنسي دان لباريس سان جيرمان بشكل مطابق للتوقعات فإن مباراة السوبر الألماني حسمها دورتموند مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور.

انتصار صعب

بهدفين مقابل هدف واحد حسم باريس سان جيرمان مباراة السوبر مع رين على أرضية ملعب شينزين في الصين، وسجل هدفي الفائز كيليان إمبابي ودي ماريا في الدقيقتين 57 و73 على حين سجل أدرين هونو الهدف الأول في المباراة عند الدقيقة الثالثة عشرة.

التتويج هو الحادي عشر لباريس سان جيرمان معززاً رقمه القياسي بفارق سبعة ألقاب عن ليون، كما أن نادي العاصمة حقق اللقب السابع على التوالي متجاوزاً إنجاز ليون الذي حاز اللقب ست مرات متتالية بداية من عام 2002.

فوز معنوي لدورتموند

استفاد دورتموند من عاملي الأرض والجمهور ليحقق فوزاً معنوياً قبل انطلاق الموسم على حساب بايرن ميونيخ وهو بمنزلة الثأر من الخسارة الثقيلة أمام البافاري بخماسية نظيفة في إياب الموسم الماضي التي كانت كالمسمار في نعش دورتموند بشأن المنافسة على اللقب، وجاء الفوز أمس الأول بهدفين مقابل لا شيء سجلهما ألكاسير وسانشو في الدقيقتين 48 و69 ليحقق دورتموند اللقب السادس في المسابقة وراء بايرن ميونيخ الزعيم التاريخي لكأس السوبر الألمانية بسبعة ألقاب.

الكأس الدولية للأبطال

تغلب مانشستر يونايتد على ميلان الإيطالي يوم السبت بركلات الترجيح بعد التعادل 2/2 فسجل لليونايتد راشفورد ولينغارد في الدقيقتين 14 و72 على حين سجل لميلان خيسوس فيرنانديز وليندلوف بمرماه في الدقيقتين 26 و60.

ولعب أمس ضمن البطولة الودية ذاتها توتنهام مع الانتر وانتهت الى فوز الانتر بركلات الترجيح «4/3» بعد التعادل 1/1 سجل توتنهام أولاً عبر لوكاس مورا د3 وللأنتر ستيفانو سينسي د36.

الدرع الإنكليزية

افتتح أمس الموسم الكروي في إنكلترا بمباراة السوبر بين مانشستر سيتي بطل الدوري وليفربول الوصيف على أرضية ملعب ويمبلي بصافرة الدولي مارتن أتكنسون، وانتهت المباراة الى فوز مانشستر سيتي بركلات الترجيح «5/4» بعد التعادل 1/1 في زمن المباراة الأصلي سجل رحيم سترلينغ للسيتي أولاً د 12وعادل لليفربول جويل ماتيب د78، وسجل ركلات السيتي الخمس: جوند جان وبيرناردو سيلفا و فيل فودين وزينشينكو و خيسوس، وسجل لليفربول: شاكيري ولالاتا وتشامبرلين ومحمد صلاح وأضاع فاينالدوم.