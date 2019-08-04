رياضة

الشامي جديد الساحل

| طرطوس- ممدوح علي

الإثنين, 05-08-2019

تواصل كرة الساحل تعاقداتها لسد بعض النقص الحاصل في صفوف الفريق وكانت الصفقة الماضية هي التعاقد مع مدافع الوثبة السابق ثائر الشامي والذي نال مع فريقه لأول مرة كأس الجمهورية وسيواصل الفريق بقيادة مدربه الكابتن عساف خليفة البحث عن لاعبين آخرين من أجل اختبارهم قبل التعاقد معهم.
ومن ناحية أخرى فقد عينت إدارة النادي ابن النادي وكابتن الفريق السابق باسم الشيخ يوسف مشرفاً فنياً على قواعد النادي وتركت له حرية تشكيل الكوادر الإدارية والفنية لهذه الفرق وكانت البداية مع فريق الشباب الذي سيخوض غمار مباريات دوري أندية الدرجة الأولى عندما تمت تسمية الكابتن سومر البدي مدرباً للفريق ومازن حسين مساعداً له ومحمد تفاحة الحارس المخضرم مدرباً لحراس ومحمود أحمد إدارياً وخلال الأسبوع الحالي سيتم تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية لبقية الفئات العمرية.

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