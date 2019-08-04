الشامي جديد الساحل

تواصل كرة الساحل تعاقداتها لسد بعض النقص الحاصل في صفوف الفريق وكانت الصفقة الماضية هي التعاقد مع مدافع الوثبة السابق ثائر الشامي والذي نال مع فريقه لأول مرة كأس الجمهورية وسيواصل الفريق بقيادة مدربه الكابتن عساف خليفة البحث عن لاعبين آخرين من أجل اختبارهم قبل التعاقد معهم.

ومن ناحية أخرى فقد عينت إدارة النادي ابن النادي وكابتن الفريق السابق باسم الشيخ يوسف مشرفاً فنياً على قواعد النادي وتركت له حرية تشكيل الكوادر الإدارية والفنية لهذه الفرق وكانت البداية مع فريق الشباب الذي سيخوض غمار مباريات دوري أندية الدرجة الأولى عندما تمت تسمية الكابتن سومر البدي مدرباً للفريق ومازن حسين مساعداً له ومحمد تفاحة الحارس المخضرم مدرباً لحراس ومحمود أحمد إدارياً وخلال الأسبوع الحالي سيتم تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية لبقية الفئات العمرية.