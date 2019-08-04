فجر لم يُقل!!

من كربلاء حيث يلعب منتخبنا الوطني لكرة القدم مبارياته في بطولة غرب آسيا وفي معلومات خاصة لـ«الوطن» نفى مدير المنتخب الكابتن رضوان الشيخ حسن صحة كل الأنباء التي تناولتها صفحات التواصل الاجتماعي عن قرار اتحاد كرة القدم بإقالة المدرب فجر إبراهيم وتكليف مساعده رضوان الأبرش بقيادة منتخبنا في بقية مبارياته بالبطولة الغرب آسيوية وأضاف الشيخ حسن توضيحاته حول الأمر بوصف تلك الأخبار بالكاذبة، فالكابتن فجر مازال على رأس عمله وهو أشرف على أول حصة تدريبية للمنتخب أمس الأول في ملعب كربلاء ولم يطرأ أي تعديلات على الجهاز التدريبي فبقي رضوان الأبرش مساعداً للمدرب فجر إبراهيم!

وعن مباراة منتخبنا الثانية في البطولة التي سيلعبها مساء اليوم مع المنتخب اليمني قال الكابتن رضوان: إن هذه المباراة مثلها مثل أي مباراة في البطولة ونأمل أن يكون لاعبونا قد استفادوا جيداً من الدرس القاسي الذي تلقوه في مباراتهم الأولى مع الشقيق اللبناني وبالتأكيد عليهم تعويض ما فات وهذا ما سنعمل عليه وعلينا الاعتراف أن منتخبنا أخفق في المحافظة على تقدمه في مباراة لبنان وارتكب عدة أخطاء أبرزها التمركز الخاطئ بأرض الملعب وعدم التركيز في آخر عشر دقائق من زمن المباراة ما أدى إلى تلقينا هدفين قاتلين بوقت حرج للغاية!

واعترف الشيخ حسن أن الجميع يتحمل مسؤولية خسارة مباراة لبنان من إدارة المنتخب إلى الجهاز الفني مرورا باللاعبين والمشكلة في نهاية المطاف أكبر بكثير من منتخب وطني صدقوني!!

إن ما تمر به كرتنا السورية هذه المرحلة تتطلب منا مراقبة عمل الأندية المحلية جميعها والاطلاع على طريقة تحضير اللاعبين فيها هذا الأمر في غاية الأهمية لأن مشكلة المنتخب ليست في هوية مدربه وشكله فقط!

وتابع مدير منتخبنا حديثه من كربلاء مؤكداً أن اللاعب السوري مازال يملك عقلية اللاعب الهاوي مع كل أسف وبعيداً جداً عن واجبات الاهتمام بصحته وغذائه ووزنه الزائد عنده والتمرين الجدي المفروض أن يمارسه في الصباح والمساء وللأسف فأكثرية لاعبينا يفتقدون للسرعة بالملعب وحركتهم بطيئة وكم نحن بحاجة إلى إستراتيجية طويلة المدى تبدأ من أنديتنا وتحت رعاية وإشراف مباشر من اتحاد اللعبة لنصل إلى واقع أفضل ولو بعد حين!

وفي نهاية حديثه طالب الكابتن رضوان الشيخ حسن جماهير وعشاق المنتخب بالصبر والتروي من أجل عيون منتخبنا ومن يحب شيئاً يصبر عليه مع وعودنا الصادقة أن المنتخب سيكون حاضراً بقوة في تصفيات كأس آسيا والعالم المقبلة بمشاركة كامل نجومنا المحترفين في الخارج الذين يشكلون إضافة قوية للمنتخب وسترون…!