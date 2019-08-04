وجوه جديدة في محافظة دمشق … المالية والصيانة والخدمات ودفن الموتى

أصدر محافظ دمشق عادل العلبي أمس عدداً من القرارات تم بموجبها إنهاء تكليف محمد طارق محمد زياد النحاس مدير دوائر الخدمات وتكليفه العمل في مكتب المحافظ، وتم تكليف المهندس لؤي رضوان علوش العمل مديراً لدوائر الخدمات عوضاً عنه، وقد كان علوش رئيساً لمركز خدمة المواطن في المزة.

كما أنهى العلبي تكليف المهندس جمال عبد الله إبراهيم من مهمته مديراً للصيانة وتكليفه العمل في مكتب المحافظ وتكليف بدل منه المهندس محمد محمد غازي حمامية مهمة مدير الصيانة في المحافظة والذي كان يشغل مدير مكتب دفن الموتى، وأصدر قراراً بتكليف عثمان محي الدين أورفلي العمل مديراً لمكتب دفن الموتى والذي كان يشغل مهمة معاون مدير المالية في المحافظة، إضافة إلى تكليف نها محمد المهدي مهمة معاون مدير المالية في محافظة دمشق، وتم تكليف حسان علي الفندي مهمة مدير المالية في محافظة دمشق، وتهاني ناظم الرحبي مهمة أمين سر اللجنة الفرعية للإغاثة في محافظة دمشق.

وعن هذه القرارات بيّن مصدر في محافظة دمشق لـ«الوطن» أن محافظ دمشق قام بسلسلة من الإجراءات الإدارية التي من شانها تطوير العمل الخدمي وإعادة شحذ الهمم لدى الكوادر الإدارية، وبشكل خاص المديرين الذين يقع على عاتقهم مهمة إدارة عملية النهوض بالواقع الخدمي في المدينة التي عادت إليها الحياة بشكل واضح، ما فرض على المحافظة تقديم المزيد من الخدمات للمواطنين في المجالات الأساسية وهي الصرف الصحي والتعبيد والتزفيت والنظافة وإزالة الإشغالات ومنع التعديات على الأملاك العامة، ووضع حد نهائي لموضوع المخالفات في البناء.

الجدير بالذكر أن مديرية دوائر الخدمات قد شهدت خلال الشهر الأخير مشكلات كثيرة نتيجة ازدياد عدد مخالفات البناء في وسط المدينة كان آخرها المخالفة في البرامكة أمام كلية الاقتصاد التي تمت معالجتها، وكان نتيجة عدم انتظام العمل في هذه المديرية توقف مدير دوائر الخدمات طارق نحاس عن العمل وأخذه إجازة إدارية منذ أسبوعين قبل أن يصدر قرار إعفائه أمس، إضافة إلى إعفاء مديري دوائر الخدمات في برزة والقنوات والشاغور الذين لم يمض على تكليفهم سوى عدة أشهر، إضافة إلى إحالة بعض رؤساء دوائر الخدمات على الرقابة الداخلية. هذا وما زالت هناك قرارات أخرى بانتظار الصدور بإعفاء وتكليف عدد من المديرين في محافظة دمشق.