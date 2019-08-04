«قسد» تخطف عناصر منه بدير الزور!.. وتفجيران إرهابيان في الحسكة … الجيش يقضي على دواعش في البادية الشرقية

بينما كان الجيش العربي السوري يواصل ملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي في البادية الشرقية، والقضاء على العديد منهم، أصيب 4 أشخاص بينهم طفل بجروح نتيجة تفجيرين إرهابيين بدراجتين ناريتين في حيي المشيرفة والنشوة الغربية بمدينة الحسكة.

وذكر مصدر عسكري في غرفة عمليات ريف حمص الشرقي لـ»الوطن»، أن وحدة مشتركة من الجيش والقوات الرديفة اشتبكت مع مسلحي تنظيم داعش الإرهابي على اتجاه محيط منطقة سد عويرض في أقصى البادية الشرقية، وتمكنت من إيقاع عدد من مسلحي التنظيم قتلى ومصابين.

بدوره شن الطيران الحربي عدة غارات جوية استهدف خلالها تحركات لمسلحي التنظيم في محيط بادية السخنة وعلى امتداد المنطقة الواقعة بالقرب من الحدود الإدارية المشتركة مع ريف محافظة دير الزور في أقصى ريف حمص الشرقي، ما أسفر عن إيقاع إصابات مباشرة في صفوف التنظيم وتكبيده خسائر بالأرواح والعتاد.

من جانبه زعم «المرصد السوري لحقوق الإنسان» المعارض بأن «هجوماً عنيفاً» نفذه مسلحو تنظيم داعش على مواقع قوات رديفة للجيش العربي السوري في بادية قرى الدوير والصالحية والسيال بريف مدينة البوكمال بالقطاع الشرقي من ريف دير الزور، ترافق مع قصف من قبل قوات الجيش وسط دوي انفجارات في المنطقة، ما أدى إلى استشهاد «8 عناصر» من القوات الرديفة للجيش، بينما قتل 5 من مسلحي التنظيم.

كما زعم «المرصد» الذي يتخذ من لندن مقراً له ويغطي من هناك الأحداث الجارية في سورية!، بان مسلحين من التنظيم نصبوا كمينا للقوات الرديفة للجيش في بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي، حيث أضرموا النيران بالقرب من نقطة للقوات الرديفة في المنطقة، وعند ذهاب 3 عناصر من النقطة لتفقد مكان الحريق تمكن مسلحو التنظيم من خطفهم، مشيرا إلى أنه عقب الحادثة استقدمت قوات الجيش رتلاً عسكرياً من مدينة الميادين نحو البادية بالتزامن مع إطلاق قنابل ضوئية بيد أن مسلحي التنظيم تمكنوا من الانسحاب مع المختطفين إلى عمق البادية.

من جهة ثانية، ذكرت وكالة «سانا»، أن إرهابيين فجروا دراجة نارية مفخخة في حي النشوة الغربية في مدينة الحسكة عند الشارع المؤدي إلى سوق بيع المواشي وتجمع سيارات الأهالي القادمين من ريف المدينة ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بينهم طفل 7 سنوات حالته حرجة، مبينة أنه تم إسعافهم إلى مستشفى الحكمة الخاص وتقديم الإسعافات والتداخلات العلاجية لهم.

وأشارت الوكالة إلى انفجار دراجة مفخخة أخرى بجوار سوق الهال في حي المشيرفة أدى إلى وقوع أضرار مادية في المكان.

وأول من أمس وقع انفجار عنيف في القطاع الجنوبي من مدينة الحسكة شمال شرق البلاد تبين أنه ناجم عن دراجة نارية ملغمة انفجرت بالتزامن مع مرور سيارة عسكرية تابعة لـ»قوات سورية الديمقراطية – قسد» بالقرب من كراج السرافيس في بلدة الشدادي جنوب الحسكة، ما أسفر عن جرح أحد مسلحي «قسد»، بحسب ما ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» المعارض.

في غضون ذلك، ذكرت شبكة «دير الزور 24» الإخبارية المحلية المعارضة، أنَّ «قوات سورية الديمقراطية- قسد» اختطفت ثلاثة عناصر من قوات الجيش أثناء محاولتهم العبور من معبر «الصالحية» إلى مناطق سيطرتها في ريف دير الزور.

وأوضحت الشبكة، أنَّ العناصر الثلاثة المخطوفين كانوا يحملون إجازات رسمية صادرة عن مؤسسات عسكرية في الجيش، فيما لم تكشف «قسد» عن أسباب عملية الاختطاف أو الجهة التي تم تحويلهم إليها.

في المقابل، قتل مسلح من «قسد»، بانفجار لغم أرضي في محافظة الرقة، بحسب مواقع إلكترونية معارضة، لفتت إلى اعتقال «وحدات حماية الشعب» الكردية أربعة أشخاص بتهمة «الإرهاب» في منطقة الكسرات جنوب مدينة الرقة.

وعادة ما تتخذ «الوحدات» الإرهاب كذريعة لاعتقال المواطنين في مناطق سيطرتها شرق الفرات.