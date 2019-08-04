الأولى

وزير التعليم العالي لـ«الوطن»: يشمل 12 ألفاً ويشكل حافزاً لهم … مرسوم يرفع حجم تعويضات أعضاء الهيئة التعليمية

| فادي بك الشريف

الإثنين, 05-08-2019

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم 16 القاضي بمنح تعويضات لأعضاء الهيئة التعليمية الخاضعين لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته على أساس الراتب الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل.
وبموجب المرسوم تصرف النفقة الناجمة عن المرسوم، على أساس أن يصرف تعويض التفرغ الأساسي من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة، أما التعويضات الأخرى من الموارد الذاتية للجامعات.
وبين وزير التعليم العالي بسام إبراهيم أن التعويضات حسب سقف الراتب المقطوع والمرتبة التي وصل إليها، أي بحسب القدم والراتب العائد لعضو الهيئة التعليمية، مؤكداً أن المرسوم يشمل 5 آلاف عضو هيئة تدريسية و4 آلاف عضو هيئة فنية و3 آلاف معيد في الجامعات، أي يشمل نحو 12 ألف عضو هيئة تعليمية.
وفي تصريح لـ«الوطن» أشار إبراهيم إلى أهمية المرسوم وانعكاسه الإيجابي على أعضاء الهيئة التدريسية والفنية والمعيدين، عبر منحهم التعويضات على أساس الأجر الحالي بتاريخ أداء العمل، في حين كان يتم في السابق منح التعويضات على أساس الراتب عام 2013، وبالتالي يعطي تحفيزاً لأعضاء الهيئة التعليمية للقيام بواجباتهم التعليمية والبحثية وتشجيعاً لهم من خلال التدريس والبحث العلمي والمشاركة في الأعمال الامتحانية والمراقبات وغيرها. وبينت مصادر جامعية لـ«الوطن» أن حجم الزيادة في قيمة التعويضات تصل وسطياً إلى عشرة آلاف ليرة شهرياً.

مقالات ذات صلة

الإثنين, 05-08-2019

«النصرة» ترفض تنفيذ «أستانا» حتى لو بطلب من «الأصدقاء»! … خروقات وقف إطلاق النار مستمرة.. وواشنطن: لا بديل عن الحل السياسي

الإثنين, 05-08-2019

«لا تنتظروا شيئاً من واشنطن»

الإثنين, 05-08-2019

أكدت أن تحالفنا مع روسيا وإيران إستراتيجي … شعبان: لن نسمح لأحد أن يتدخل بدستورنا

الإثنين, 05-08-2019

بغداد: افتتاح معبر «القائم – البوكمال» بداية أيلول

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock