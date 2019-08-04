وزير التعليم العالي لـ«الوطن»: يشمل 12 ألفاً ويشكل حافزاً لهم … مرسوم يرفع حجم تعويضات أعضاء الهيئة التعليمية

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم 16 القاضي بمنح تعويضات لأعضاء الهيئة التعليمية الخاضعين لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته على أساس الراتب الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل.

وبموجب المرسوم تصرف النفقة الناجمة عن المرسوم، على أساس أن يصرف تعويض التفرغ الأساسي من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة، أما التعويضات الأخرى من الموارد الذاتية للجامعات.

وبين وزير التعليم العالي بسام إبراهيم أن التعويضات حسب سقف الراتب المقطوع والمرتبة التي وصل إليها، أي بحسب القدم والراتب العائد لعضو الهيئة التعليمية، مؤكداً أن المرسوم يشمل 5 آلاف عضو هيئة تدريسية و4 آلاف عضو هيئة فنية و3 آلاف معيد في الجامعات، أي يشمل نحو 12 ألف عضو هيئة تعليمية.

وفي تصريح لـ«الوطن» أشار إبراهيم إلى أهمية المرسوم وانعكاسه الإيجابي على أعضاء الهيئة التدريسية والفنية والمعيدين، عبر منحهم التعويضات على أساس الأجر الحالي بتاريخ أداء العمل، في حين كان يتم في السابق منح التعويضات على أساس الراتب عام 2013، وبالتالي يعطي تحفيزاً لأعضاء الهيئة التعليمية للقيام بواجباتهم التعليمية والبحثية وتشجيعاً لهم من خلال التدريس والبحث العلمي والمشاركة في الأعمال الامتحانية والمراقبات وغيرها. وبينت مصادر جامعية لـ«الوطن» أن حجم الزيادة في قيمة التعويضات تصل وسطياً إلى عشرة آلاف ليرة شهرياً.