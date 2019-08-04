بغداد: افتتاح معبر «القائم – البوكمال» بداية أيلول

كشف عضو مجلس محافظة الأنبار العراقية فرحان الدليمي، بأن وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري، حدد الأول من شهر أيلول المقبل، موعداً لإعادة افتتاح منفذ القائم الحدودي مع سورية.

وقال الدليمي في حديث نقلته قناة «السومرية نيوز»: إن «وزير الداخلية أجرى اجتماعاً مع أعضاء من حكومة الأنبار، وأطلعهم بافتتاح منفذ القائم، بأمر من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي».

وأضاف الدليمي: إن «خطة الحكومة المركزية تتضمن افتتاح منفذ القائم القديم في الوقت الحاضر، على أن تتم المباشرة بالعمل لإنشاء المنفذ الجديد، الذي يبعد نحو 3 كم عن قضاء القائم»، موضحاً أنه سيجري إنشاء كرفانات في المنفذ القديم بدلاً من المباني التي دُمرت على يد داعش.