برجك اليوم – الاثنين 05 آب 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان أتمنى أن تعيد بناء الثقة بينك وبين محيطك سواء أكان عملياً أم شخصياً، وانتبه من احتيال أو سرقة قد تتعرض لها فأمورك المالية ليست على ما يرام.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار الحقيقة أنك تفكر جدياً في تغيير صورتك فإذا كنت خالياً فقم بترتيب أمورك المهنية، فالمفاجآت الإيجابية تجعلك سعيداً فأنت تستطيع إنهاء أمورك بثقة.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران لماذا تعزل نفسك كلما تألمت؟ وتعاقب الآخرين وتعاقب نفسك كلما كانت الأمور ليست على هواك، فالمحبة ميزة جميلة فيك فلا تلم نفسك على عطائك وتلم العائلة.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز تفرح بتميزك وتتباهى بطلتك البهية وتتعرف على أشخاص جدد يفتحون لك أبواباً جديدة، فقوتك ونشاطك وعلاقاتك الاجتماعية الجيدة ستخرجك من حالات فقدان الثقة.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب لو تلقيت نقداً أو لوماً أو شعرت أن المحيط العملي أو العائلي يتعمد إزعاجك، فتحمل قليلاً ولا ترد بعفوية على أي استفزاز يحيط بك وقلل من كلامك وانفعالك.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول تلمس تغييرات تحدد مستقبلك أو رحلة جديدة في حياتك فالحظوظ مساعدة للبدايات أو لمسؤوليات جديدة تلقى على عاتقك، فالمسؤولية تفرحك ومدح المحيط يسعدك.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول قد تتعرف على شخص يدعم مسيرتك فتسير بمهمة ظننتها سابقاً مستحيلة بنجاح وثقة، وربما تشعر اليوم بالتحرر والاستقلال وذلك بسبب دعم تتلقاه من أحد المقربين.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني هذا اليوم أمورك بيد الآخرين وقد تشعر أكثر من مرة أنك لا تمسك بزمام المبادرة، فكن دبلوماسياً وابتعد عن العدائية فأحياناً قد تشعر بحالة من فقدان الأمل والمحبة ممن حولك.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول إن المطلوب هو فقط المقدرة على إمساك العصا من منتصفها من دون إغفال أولوية العمل، فأنت من الأبراج التي تمنح العمل قدسية وأنت تعلم تماماً أن فشلك يجعلك أكثر عزلة.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني أنت تنال تقدير الآخرين وتشعر بالارتياح وتتكيف مع بعض الظروف التي تحتاج إلى ذكاء، لأنك محمل بالحب، والأوقات مناسبة للإصغاء ولوضع النقاط على الحروف.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط لا تتمسك برأيك من دون اقتناع بالعكس حاول أن تسمع آراء الآخرين، وفاوض لتنال حقوقك أو ما تتمنى، تمسك بليونتك وصبرك لتصل إلى ما تريد بالصبر.