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الركض المنتظم يخفف خطر الإصابة بالسمنة

| وكالات

الثلاثاء, 06-08-2019

كشفت دراسة حديثة أن الركض المنتظم من أفضل أنواع التمرينات الرياضية لتخفيف آثار الجينات التي تزيد من خطر الإصابة بالسمنة.
ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية درس الباحثون في جامعة تايوان الوطنية تأثير التمرين الرياضي على نحو 20 ألف شخص من الصينيين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و70 عاماً ودرسوا آثار 18 نوعاً مختلفاً من التمارين التي تساعد الناس في تخفيف أوزانهم.
وقاس الباحثون خلال الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة «علم الوراثة» أجسام المشاركين وراقبوا مقدار التمارين التي قاموا بها مع تحليل الحمض النووي لمعرفة ما إذا كانوا أكثر عرضة للسمنة بشكل طبيعي.
وقال الدكتور وان يو لين إن الركض المنتظم يخفف من الآثار الوراثية على مؤشر كتلة الجسم ونسبة الدهون ومحيط الورك مبيناً أن تسلق الجبال والمشي وممارسة التمرينات الرياضية والرقص المعياري الدولي خفف من آثار الوراثة على مؤشر كتلة الجسم.

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