شرطي أراد قتل كلب فأردى صاحبته

ارتكب رجل شرطة أميركي، خطأ فادحاً، خلال الآونة الأخيرة، فقام بقتل امرأة بريئة بينما كان ينوي تصويب الرصاص إلى كلب يتقدم نحوه.

وأظهر مقطع فيديو، رجل الشرطة الذي يبلغ 25 عاماً، وهو يسأل المرأة الضحية «هل هذا كلبك؟ ثم قام بإطلاق النار عليه، عدة مرات.

لكن الرصاصات اخترقت صدر المرأة التي تملك الكلب، وبعضها أصاب الحيوان بجروح، وعقب إطلاق الرصاص بدا صوت الضحية، مارغريتا بروكس، مسموعاً في مقطع الفيديو وهي تصيح بألم «يا إلهي».

وأوضحت الشرطة في مدينة أرلنغتون التابعة لولاية تكساس، أن الشرطي الذي لم يجر ذكر اسمه، انتقل إلى المكان حتى يقوم بتفقده بعدما جرى الإبلاغ عن سيدة من دون مأوى وهي فاقدة للوعي. وأضافت: إن الشرطي الذي تخرج قبل فترة قصيرة فقط في أكاديمية الشرطة، أحيل إلى إجازة إدارية.