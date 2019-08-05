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دفع شاب على قضبان قطار

| وكالات

الثلاثاء, 06-08-2019

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق رجلاً وهو يدفع شاباً على قضبان قطار من دون سبب في إسبانيا. ووقع الحادث على رصيف محطة مترو الأنفاق «أرغويل» وسط العاصمة مدريد.
ويظهر مقطع الفيديو شاباً يبلغ من العمر 23 عاماً يقف على رصيف الانتظار، ليمر رجل بالقرب منه ويركله من الخلف على قضبان القطار.
وتمكن الشاب من النجاة بأعجوبة، حيث ألقى بنفسه في الفجوة الموجودة بين سكة الحديد ليمر القطار من فوقه، حيث احتجز الركاب الجاني لحين وصول الشرطة، وبعد التحقق من السجل الجنائي للجاني، تبين أنه مواطن برازيلي يدعى برونو ويبلغ من العمر 30 عاماً، ووجد تورطه بعدة أعمال عنف.

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