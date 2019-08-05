تمثال يخفض الجريمة بنسبة 82 بالمئة

نجح رجل من ولاية أوهايو الأميركية في خفض معدل الجريمة في الحي الذي يقيم فيه إلى ما يقرب من صفر بالمئة، دون أن يفعل سوى شراء تمثال لبوذا من متجر محلي.

حيث يعاني الحي الواقع في منطقة أوكلاند، مختلف أشكال الجرائم بين تخريب وتجارة مخدرات وسطو ودعارة، لكن كل ذلك توقف عندما اشترى أحد السكان، ويدعى دان ستيفنسون، تمثالًا لبوذا يبلغ طوله 60 سم ووضعه في زاوية الشارع أمام منزله.

وأوضح الموقع أن اختيار تمثال لبوذا لا يرجع لمعتقدات دينية يؤمن بها، ولكن في الحقيقة أنه يرى بوذا أكثر «حيادية».

كانت فكرته، في الواقع، أن التمثال قد يكون لديه قدرة بسيطة على ردع الناس الذين لا يشجعون باستمرار على ارتكاب المخالفات والجرائم في المنطقة، لكنه نجح في تجاوز كل التوقعات، أمل ستيفنسون في أن يؤدي وجود التمثال إلى إحساس بالصفاء، أو على الأقل جعل الناس يفكرون مرتين قبل التخلص من القمامة في المنطقة.

ما لم يكن يتوقعه بالتأكيد هو أن التمثال أدى إلى سلسلة من الآثار التي من شأنها أن تؤدي إلى التحول الكامل للحي، واختفت النفايات بشكل واضح، حيث بدأ السكان في تنظيف القمامة بالفعل، كما بدأ تجار المخدرات والبغايا في الابتعاد عن المنطقة، وتوقف المخربون عن الرسم على الجدران. بعد فترة وجيزة، بدأ المهاجرون الفيتناميون الذين يعيشون في المنطقة في الإشادة بهذا التمثال، حيث قدموا عروضاً من الفاكهة وأكاليل الزهر وعصي البخور.