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تموز 2019 الأكثر حراً

| وكالات

الثلاثاء, 06-08-2019

أعلنت مجموعة علماء أميركيين أن شهر تموز الماضي كان الأشد حراً في التاريخ، في إطار الارتفاع المستمر وغير المسبوق لحرارة الأرض، الظاهرة المرعبة التي بدأت منذ 5 سنوات.
وأكد علماء أن شهر تموز الماضي قد تخطى الرقم القياسي لأحر شهر في التاريخ المسجل، أو عادله على أقل تقدير.
ومع تزايد تحذيرات العلماء هذا الصيف، أطلق الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تحذيراً مناخياً جديداً، جاء فيه: «لقد عشنا دائماً خلال فصل الصيف الحار، لكن هذا ليس الصيف الذي عشناه في شبابنا. هذا ليس صيف أجدادكم».
ولعل ما يكون أخطر من ارتفاع حرارة مياه البحار والمحيطات، هو انتشار الحرائق البرية في الغابات والمساحات الخضراء القطبية والقريبة من القطب، والتي بدورها رفعت درجات حرارة وساهمت في تسريع ذوبان الثلوج في تلك المناطق الباردة.
وأضاف العلماء: إن هذه العواقب هي تماماً ما كانوا يحذرون منها ويتوقعون حدوثها، وأن بلوغ الحرارة درجات قياسية سيصبح أمراً أكثر سهولة مع مرور الوقت.

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