سلة الكرامة تتعاقد مع الجميل

يبدو أن القدر قد حكم على سلة رجال نادي الكرامة أن تبقى أسيرة الظروف وأمزجة البعض، الأمر الذي أوصلها إلى حد الهاوية، وحققت نتائج لا تليق بها أبداً من حيث المستوى الفني والنتائج، ومع التغييرات الجديدة التي طرأت على النادي بتولي الإدارة الجديدة، بدأت بشائر جديدة تلوح بالأفق سوف تسعد جميع عشاق ومحبي السلة الكرماوية في المرحلة القادمة.

دراسة

وجدت الإدارة الجديدة برئاسة غسان القصير أن اللعبة ونتائجها باتت بحاجة إلى إعادة ترتيب الأوراق، وصب جل الاهتمام بجميع مفاصلها، ابتداء بالفريق الأول وتدعيمه بأفضل اللاعبين وانتهاء بجميع فرق القواعد بالنادي، إضافة لتأمين جميع الأجواء التدريبية المناسبة بهدف بناء جيل سلوي مشرق للمستقبل.

تكليف جديد

بحثت الإدارة عن مدرب وطني جيد لقيادة الفريق الموسم المقبل، وبعد دراسة متأنية والعديد من المشاورات وجدت ضالتها بالتعاقد مع المدرب الوطني الخبير هيثم جميل لقيادة الفريق، ويبدو أنها توصلت معه لاتفاق شبه كامل، على أن يبدأ الجميل أولى حصصه التدريبية في اليومين القادمين، وتم تكليف المدرب السابق للفريق نضال الأسود مساعداً له في مهمته الجديدة، كما تم تكليف المدرب نبيل فياض الذي قاد فريق الرجال في آخر مباريات الدوري الحالي بقيادة فريق الناشئين بالنادي، يذكر أن المدرب الجميل سبق أن كانت له تجارب تدريبية ناجحة مع أندية الجيش والنصر والوحدة قاسيون، كما ودرّب العديد من منتخباتنا الوطنية في المرحلة السابقة.

تعاقدات

الأخبار الواردة إلينا تفيد أن ضمن سلسلة الاتفاق الذي تم بين الجميل والإدارة تم منحه الحرية الكاملة لانتقاء من يراه مناسباً من لاعبين لتدعيم مراكز الفريق، وبناء دكة بدلاء جاهزة وقوية للمستقبل.

حلول وعقود

لم تتمكن الإدارة السابقة من تأمين جميع مستحقات اللاعبين الشهرية، نظراً للظروف الصعبة التي مر بها النادي في المرحلة الأخيرة، لكن الإدارة الحالية وعدت بتسديد جميع المستحقات المتراكمة لجميع اللاعبين، وستقوم أيضاً بتمديد عقود جميع اللاعبين للموسم المقبل بهدف المحافظة على جميع اللاعبين من أبناء النادي.