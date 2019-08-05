الصفحة الأخيرة

ديمة قندلفت وعادل كرم في «الهيبة4»

| الوطن

الثلاثاء, 06-08-2019

كشفت الممثلة السورية النجمة ديمة قندلفت خبر انضمامها إلى بطلات الجزء الرابع من مسلسل «الهيبة» مع المخرج سامر برقاوي وإلى جانب مواطنيها النجمين منى واصف وتيم حسن.
كما أعلن الفنان اللبناني عادل كرم انضمامه للعمل نفسه، فكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «بيشرّفني خبركن عن التوقيع على الجزء الرابع من المسلسل العزيز على قلبي كتير الهيبة، مع الممثلة الرائعة ديمة قندلفت، متحمس كتير للقاء الجميع وخاصة الحبيب نجم الهيبة تيم حسن، والتعاون الثاني مع العبقري سامر برقاوي، والله يوفّق الجميع، بحبكن».

مقالات ذات صلة

الثلاثاء, 06-08-2019

ماغي بوغصن تطمئن جمهورها

الثلاثاء, 06-08-2019

نيللي كريم.. بمن تتغزل؟

الثلاثاء, 06-08-2019

دفع شاب على قضبان قطار

الثلاثاء, 06-08-2019

شرطي أراد قتل كلب فأردى صاحبته

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock