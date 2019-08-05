تعديل قرار تسجيل مدينة شهبا ينصف أصحاب 300 عقار

بيّن رئيس دائرة آثار السويداء نشأت كيوان أن قرار تعديل تسجيل مدينة شهبا الذي صدر بتاريخ25/7/2019 أنصف حوالي 300 مالك لعقارات قديمة داخل مدينة شهبا، مضيفاً: إن قرار التسجيل هذا جاء بناء على الطلبات المتكررة لأهالي المدينة كي يتسنى لهم البناء والتوسع العمراني ضمن عقاراتهم القديمة ما أدى إلى حل الإشكال الذي كان قائماً فيما مضى وقرار التعديل سبقه تشكيل لجنة فنية قامت بجولات ميدانية وتالياً تقصي كل عقار على حدة بهدف الوصول إلى حل منصف لمالكي هذه العقارات.

وأشار إلى أن تعديل القرار جاء أيضاً منسجماً مع متطلبات دائرة الآثار من حيث المحافظة على الأوابد الأثرية والمعمارية للمدينة القديمة والانسجام مع الطابع العمراني إضافة إلى معالجة العديد من وضع العقارات الخاصة وذلك من ناحية الابتعاد عن الوجائب والبناء الطابقي.

ولفت كيوان إلى أنه ومن جهة أخرى بدأت البعثة الوطنية بدائرة آثار السويداء بأعمالها التنقيبية في خربة الجوبة بمدينة شهبا القديمة لتقصي وجود عناصر أثرية في هذه المنطقة وذلك بناء على توجيهات المجلس الأعلى للآثار مع العلم أن العقارات الخاصة تدخل ضمن شرائح قرار التسجيل.

وأكــد كيــوان أن مديريـة الآثــار حريصة كــل الحرص على مصلحة الأهــالي لكونــه لا يحمــي الآثــار إلا أهلها.