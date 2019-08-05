المحافظ يطلب من «مديريه» الاستنفار بالعيد

طالب محافظ القنيطرة همام دبيات الجهات العامة كافة بالجاهزية التامة خلال فترة العيد في مفاصل العمل كافة وإعداد جداول للمناوبات وتأمين الخدمات للمواطنين ومتابعة عمل المخابز وتكثيف الجولات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية ورفع جاهزية منظومة الإسعاف وقسم الإسعاف في مشفى الشهيد ممدوح أباظة، مشدداً على قيام المعنيين كلاً في قطاعه بجولات خلال فترة العيد للوقوف على الواقع وتأمين حماية المنشات الحكومية.

وشدد دبيات خلال لقائه مديري المديريات الخدمية ورؤساء الوحدات الإدارية والمخاتير وفي اجتماعين منفصلين أمس ضرورة استمرار تقديم الخدمات للمواطنين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الخدمات ومتابعة مخالفات البناء وقمعها فور تشييدها ومتابعة نقل وترحيل القمامة والاهتمام بالنظافة وتنظيف الشوارع والرقابة الصحية على المطاعم والمحال التجارية بالتعاون مع مديرية التجارة الداخلية.

ودعا محافظ القنيطرة رؤساء الوحدات الإدارية إلى متابعة العمل ميدانياً والقيام بجولات ميدانية على جميع الأحياء والاستماع إلى هموم الناس ومطالبهم والعمل على حلها ومعالجتها وتلبية طلباتهم والالتزام بالدوام طوال فترة عطلة العيد ومتابعة مفاصل العمل.

ووجه دبيات البلديات بالإسراع في موضوع الاستملاك في الوحدات الإدارية بما يصب في المصلحة العامة، وكذلك العمل على تقديم كل الدعم لأسر وذوي الشهداء.