بدء المرحلة الثالثة من «إرادة النصر» في العراق

بدأت القوات العراقية المشتركة اليوم المرحلة الثالثة من عمليات «إرادة النصر» في محافظتي ديالى ونينوى لملاحقة والقضاء على فلول تنظيم «داعش» الإرهابي.

وأصدرت خلية الإعلام الأمني التابعة لقيادة العمليات العراقية المشتركة بياناً، أعلنت فيه انطلاق المرحلة الثالثة من عملية «إرادة النصر».

وتستهدف المرحلة الثالثة في محافظة ديالى، تطهير مناطق شمال قضاء بلدة المقدادية وشمال منطقتي جلولاء وخانقين، بحسب البيان.

وتشارك في هذه العملية الفرقة الخامسة بالجيش العراقي ولواء مغاوير قيادة عمليات ديالى وشرطة ديالى وثلاثة ألوية من قوات الحشد الشعبي».

أما في محور عمليات نينوى، فتستهدف العملية تطهير مناطق تلول العطشانة وسلسلة جبال بادوش وشيخ إبراهيم ومناطق خط اللاين شمال وغرب مدينة الموصل من مسلحي تنظيم داعش.

وتشارك في محور «عمليات نينوى»، الفرقة 20 من الجيش العراقي وقوات من شرطة نينوى والحشد العشائري والحشد الشعبي، وفقاً للبيان.

وأشار البيان إلى أن العملية تجري، بإسناد جوي من طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي.

وقال القيادي في قوات الحشد الشعبي العراقي علي الحسني: إن «القوات المشتركة تتقدم بسرعة كبيرة نحو تحقيق كامل أهدافها».

وكانت المرحلة الثانية من عملية «إرادة النصر» انطلقت في العشرين من تموز الماضي لتعقب مسلحي التنظيم في مناطق الطارمية والمشاهدة شمال بغداد.

إلى ذلك أعلنت محكمة التحقيق المركزية المختصة بقضايا الإرهاب في رئاسة محكمة استئناف الرصافة الاتحادية ببغداد أمس الإثنين، عن توقيف 5 ضباط و8 منتسبين على خلفية هروب متهمين بقضايا مخدرات.

وذكر بيان عن القضاء العراقي أن «المحكمة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأصدرت أمراً بتوقيف خمسة ضباط وثمانية منتسبين على خلفية هروب 14 متهماً بقضايا مخدرات بينهم محكوم بالسجن».

وأشار البيان إلى أن «المحكمة أكدت القبض على ستة من الهاربين وأصدرت أوامر قبض على ثمانية آخرين ما زالوا طلقاء».

وتابع: إن «معظم الهاربين متهمون بقضايا الاتجار بالمخدرات وموقوفون وفق أحكام المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017».