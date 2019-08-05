نقابة المهندسين في ضيافة الحكومة … خميس يوافق على منح نقابة المهندسين قرضاً بـ«15» ملياراً لاستثمار مشاريعها … قطيني لـ«الوطن»: القيمة التقديرية لهذه المشروعات تتجاوز 50 مليار ليرة

التقى رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أمس أعضاء مجلس نقابة المهندسين برئاسة نقيب المهندسين غياث قطيني.

وخرج اللقاء بحزمة من القرارات المتعلقة بتطوير عمل النقابة من النواحي الإدارية والمالية وتعديل التشريعات الناظمة لعملها لتتوافق مع الدور المأمول منها خلال الفترة القادمة وتحسين جودة المنتج الهندسي ووضع معايير محددة لتقييم الأداء وفق الأهداف الموضوعة.

ووافق رئيس مجلس الوزراء على منح النقابة قرضاً بقيمة 15 مليار ليرة سورية للبدء باستثمار المشاريع مكتملة الدراسة في عدد من المحافظات، كما تمت الموافقة على تخصيص النقابة بأرض لتنفيذ مشروع في مجال الطاقات المتجددة «الكهروضوئية». وتم التأكيد على دور النقابة في تقديم دراسات تتعلق بتطوير القطاعات التنموية والخدمية في المحافظات بأساليب متطورة وأهمية التوسع باستثمارات النقابة وزيادة إيراداتها وإعداد نظام حوافز متطور والاهتمام بالنواحي البصرية والوظيفية للأبنية.

وأكد خميس أن المرحلة تتطلب وضع رؤى جديدة للعمل تواكب المتغيرات التي فرضتها الحرب على مختلف القطاعات، مشيراً إلى أهمية دور نقابة المهندسين في عملية التنمية واستنهاض مقدرات الأعضاء لتكون بمؤشرات فاعلة في مختلف المجالات.

وتركزت طروحات الأعضاء حول زيادة طبيعة العمل وتعويض الاختصاص وتنظيم دورات مشتركة مع نقابة المحامين في مجال التحكيم ومراجعة تعرفة الأتعاب الهندسية وإحداث مراكز لتدريب المهندسين مهنياً وتأهيل الكوادر البشرية في المجالات الهندسية.

وحضر اللقاء وزيرا النقل والأشغال العامة والإسكان والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أكد نقيب المهندسين غياث قطيني أن هناك مشاريع عديدة تم عرضها على الحكومة لتقديم الدعم اللوجستي مؤكداً أن اللقاء مع الحكومة كان مثمراً جداً.

وحول أهم المشاريع قال: إن أهمها على الإطلاق مشاريع لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية يتم العمل عليها خلال الفترة القادمة إضافة إلى وجود مشاريع سكنية موضحاً أن النقابة لديها 5 مقاسم بضاحية الفيحاء ودراستها شبه جاهزة للبيع لصالح خزينة التقاعد وهناك مقسمان بالجزيرة 26 بالمشروع تم العمل عليهم بالتشاركية مع المؤسسة العامة للإسكان إضافة إلى وجود مشروع تجاري في منطقة برزة إضافة إلى وجود أسهم بمشروع 66 تنظيم الرازي يتم العمل على دارستها لأنه من المقرر أن تباع كمساكن وليس كأسهم إضافة إلى وجود مشروعين لبناء فنادق بطرطوس واللاذقية وهناك فكرة لشراء معمل بلوك خفيف وهناك مشروع أيضاً مع نقابة المهندسين في السويداء وآخر في حماة كشراكة مع البلدية وهو مشروع تجاري سياحي سكني.

وأضاف: إن القيمة التقديرية لهذه المشاريع تتجاوز 50 مليار ليرة.

وبين قطيني في تصريح له أن الاجتماع طرح رؤية عمل جديدة لنقابة المهندسين، مشيراً إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء على منح النقابة قرضاً بقيمة 15 مليار ليرة سورية، لدعم مشاريع الاستثمار كما تم تخصيص النقابة بأرض لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء، وعلى مستوى الاستراتيجيات، تم التركيز على مشاركة النقابة مع الجهات الحكومية في تقديم المقترحات اللازمة لتطوير الواقعين الخدمي والتنموي.

وأشار إلى أنه تم التأكيد على تعديل التشريعات التي يتم العمل بها في نقابة المهندسين، والعمل على تغييرها بما يتوافق مع الواقع الحالي، وخاصة فيما يتعلق بموضوع الاستثمار.