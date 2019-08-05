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نجم لـ«الوطن»: اللحوم في «السورية للتجارة» أقل بـ1500 ليرة عن السوق

| علي محمود سليمان

الثلاثاء, 06-08-2019

أكد مدير المؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم أن سعر اللحوم في صالات بيع المؤسسة أقل بنحو 1500 ليرة عن السوق، لافتاً إلى أنه تم افتتاح سبع صالات نوعية بدمشق خاصة ببيع اللحوم وثلاث أخرى للسمك في مناطق التجارة وابن عساكر ومشروع دمر.
وفي تصريح لـ«الوطن» أشار نجم إلى أنه تم نقل تجربة بيع اللحوم والخبز والغاز إلى المحافظات بعد طرحها في الصالات إضافة إلى وإدخال طريقة توضيب الخضار والفواكه بطريقة عصرية.
وأوضح نجم أن المؤسسة تلقت دعماً بحوالي 4 مليارات ليرة من الحكومة للتوسع الأفقي للصالات وترميم وإصلاح وحدات الخزن والتبريد، إضافة إلى ترميم وإنشاء المسالخ وأتمتة صالات ومستودعات المؤسسة.
وبين نجم أن العمل جار ضمن الخطة لافتتاح ثلاثة مولات وهي «ابن عساكر وجرمانا وقدسيا ودمر بطريقة العرض، كما تم افتتاح صالات جديدة وترميم القديمة بفرع ريف دمشق إضافة إلى افتتاح صالة القصيبة ومركز الرفيد بالقنيطرة وأخرى في محافظة حماة وحلب وحمص واللاذقية ودرعا.

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