أكدت أنها تراقب جميع القواعد الأميركية في العراق … «النجباء»: نقوم بعمليات استخباراتية في البوكمال وعلى طول الشريط الحدودي

أكدت «حركة النجباء» العراقية التي تعتبر من القوات الحليفة للجيش العربي السوري أنها تقوم بعمليات استخباراتية في منطقة البوكمال بريف دير الزور وعلى طول الشريط الحدودي مع سورية.

ومن الجدير ذكره أن القوات العراقية الحليفة للجيش العربي السوري تقوم وبالتنسيق مع الجيش العربي السوري بعمليات داخل الأراضي السورية لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.

وأكد المتحدث باسم «الحركة» نصر الشمري، لدى لقائه مستشار القائد الأعلى للشؤون العسكرية الإيرانية اللواء يحيى رحيم صفوي أول أمس في طهران، أن «الحركة تقوم بعمليات استخباراتية في منطقة البوكمال وعلى طول الشريط الحدودي مع سورية».

وأكد الشمري بحسب الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»، أن الحركة تراقب جميع القواعد الأميركية في العراق، والتي يصل تعدادها إلى 11 قاعدة عسكرية في مختلف أنحاء البلاد.

وقال الشمري: إن «الولايات المتحدة الأميركية لديها 11 قاعدة رسمية على الأراضي العراقية وبلغ حضورها العسكري في العراق حتى الآن 11 ألف عنصر»، مشيراً إلى أن «القاعدة العسكرية الأميركية الأكثر تجهيزا هي تلك الموجودة في إقليم كردستان العراق وهي قاعدة للقوات البرية وأيضاً مدرج للطيران العسكري، وتعتبر القاعدة الأكثر أماناً في العراق».

وأوضح، أن «هناك نشاطاً ملحوظاً تمارسه القواعد الأميركية» مبيناً أن «الحركة» لديها صور تثبت تورط الأميركيين في تزويد تنظيم داعش الإرهابي بالسلاح».

من جهته، شدد اللواء صفوي، على أن «إيران والعراق يكملان بعضهما البعض، وأن الدفاع عن إيران هو في الوقت ذاته دفاع عن العراق».

وأضاف: إن «الدفاع عن بغداد أشبه بالدفاع عن طهران، وإن مصيرنا واحد، وإن انتصار العراقيين هو انتصار لنا جميعاً».

وتابع اللواء صفوي محذراً: إن «الصهاينة يخشون من توطيد العلاقات بين بلدينا.. الأمر ذاته كما حصل عندما سعوا إلى محاولة زرع الفرقة بين العراقيين العرب والأكراد».

جاء ذلك، في وقت من المقرر فيه أن يعقد الشمري أمس مؤتمراً صحفياً في طهران بحسب وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء سيتناول فيه المستجدات الراهنة على الساحة العراقية وسيجيب على أسئلة الصحفيين المحليين والأجانب.

ويعتبر هذا المؤتمر الصحفي الأول للشمري عقب انتخابه متحدثاً جديداً باسم المقاومة الإسلامية «حركة النجباء».

وكانت «تسنيم» قد ذكرت يوم السبت، أنه تم تعيين الشمري الذي كان يرأس المجلس التنفيذي لـــ«الحركة» متحدثاً باسمها، وذلك لتبيين مواقفها.

وقالت الوكالة: إن الشمري وبعد تعيينه متحدثاً باسم «حركة النجباء» سيكون المسؤول الرسمي عن شرح وتبيين مواقف الحركة.

وأعرب الأمين العام لـــ«الحركة» أكرم الكعبي في مراسم تعيين المتحدث الرسمي الجديد التي عقدت في بغداد وحضرها ممثلو مكاتب «الحركة» في المحافظات العراقية، عن تقديره لجهود المتحدث السابق باسم الحركة هاشم الموسوي، مؤكداً ضرورة بذل الجهود على جميع الأصعدة لخدمة الدين الإسلامي والشعب العراقي.