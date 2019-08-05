اجتماع سوري عراقي تمهيداً لافتتاح معبر «القائم – البوكمال»

كشف قائد قوات حرس الحدود العراقي الفريق الركن حماد الحسيني، أمس، أن الأيام المقبلة ستشهد إنجاز جميع المباني الخاصة بمنفذ القائم.

وذكر موقع قناة «السومرية نيوز» الإلكتروني، أن قائد قوات حرس الحدود العراقي، التقى نظيره السوري، ومدير شرطة دير الزور، ومدير الجمارك السوري، في منفذ القائم الحدودي، وأفاد الموقع أن المجتمعين بحثوا آلية إعادة افتتاح منفذ «القائم» الحدودي، والتعاون بين القوات السورية والعراقية في تحقيق وبسط الأمن في المنفذ.

وقال قائد قوات حرس الحدود العراقي: إنه «في الأيام المقبلة، سيتم بناء وإكمال جميع المباني الخاصة بالمنفذ الحدودي، بعدما هدمت من قبل إرهابيي تنظيم داعش».

وقبل يومين، أعلن مجلس محافظة الأنبار، تخصيصه 1.25 مليون دولار، لدعم جهود إعادة افتتاح منفذ «القائم» غربي المحافظة.