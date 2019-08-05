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«النجباء العراقية»: نراقب القواعد الأميركية وهم متورطون بتسليح «داعش»

| وكالات

الثلاثاء, 06-08-2019

أكد المتحدث باسم «حركة النجباء» العراقية نصر الشمري، أن الحركة تراقب جميع القواعد الأميركية في العراق، والتي يصل تعدادها إلى 11 قاعدة عسكرية في مختلف أنحاء البلاد.
وقال الشمري والتي تعتبر حركته من القوات الحليفة للجيش السوري: إن «الولايات المتحدة لديها 11 قاعدة رسمية على الأراضي العراقية، وبلغ وجودها العسكري في العراق لحد الآن 11 ألف عنصر»، مشيراً إلى أن «القاعدة الأكثر تجهيزاً هي تلك الموجودة في إقليم كردستان العراق، وهي قاعدة للقوات البرية وأيضاً مدرج للطيران العسكري».
وأوضح، أن «هناك نشاطاً ملحوظاً تمارسه القواعد الأميركية» مبيناً أن «النجباء» لديها صور تثبت تورط الأميركيين في تزويد تنظيم داعش الإرهابي بالسلاح».

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