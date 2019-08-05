برجك اليوم – الثلاثاء 06 آب 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان أداؤك رديء هذا الشهر فأنت عصبي وكلمتك على الأغلب جارحة وصوتك عالٍ وكأنك لا تستطيع استيعاب ما يحصل حولك وقد تندم على أخطاء في الأقوال أو في الأفعال.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار أنت مرهف الحس وهذا قد يجعلك قليل المبادرات ومشغولاً بأمور صغيرة مع إحساسك بأنك تريد أن تنفض المسؤوليات عن كتفيك وتعيش حراً طليقاً من دون قيود أو التزامات.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران التصرف اليوم بمودة يكسبك نقاطاً إيجابية ويكسبك الحلفاء الجدد فنشاطك جيد إذا حاورت من حولك بهدوء وحاول أن تفهم وجهات نظرهم من دون أن تفرض رأيك.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز الوضع العائلي قد يسبب لك بعض المتاعب أما سبب نقاشات أو مضايقات عائلية أو مرض لأحد أفراد العائلة فكن أكثر انتباهاً من عناد مفاجئ أو مشادة كلامية تزعجك.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب الأمور الأسرية والعائلية هي ما يشغلك، وقد تفكر بزيارات عائلية أو بأصدقاء أنت تحبهم، وقد يصلك اليوم خبر سار يزيح عن كاهلك هماً أزعجك لفترة وقد يكون مالياً.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول زيادة اليوم في الدخل ونشاط في العمل وإحساس بمحبة الآخرين لك نظم مصروفك، فالفرصة مهيأة للخروج من أزمة مالية طالب بحقوقك المفقودة فالحظ يرافقك.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول اليوم للفرص تحولها لإنجازات عملية تستفيد منها من دون أن تظل في إطار النظريات، وقد يمنحك تحرراً من قيود طالما لازمتك ويدخلك في عالم من الحرية الفكرية.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني اعتمد السرية في أحكامك وأقوالك وتجنب الحوادث والصدامات واستعراض القوة، وكن أكثر عطفاً ولطفاً مع نفسك ومع الآخرين إذا تعلق الأمر بخطأ ما قد ترتكبه.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول أنت مشغول بالأمور الدبلوماسية وبالزيارات أو الدعوات وتسعدك اللقاءات مع من تحب، وترفع رصيدك لدى المحيط والأجواء حولك مشجعة وتمتلك تفاؤلاً يسعدك ويحَملك طاقة.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني ابتعد عن شعورك بالسلبية أو أن كل من حولك يعاني من الأخطاء وكن أكثر انتباهاً من مضايقات، فعصبيتك تجعلك متهوراً في قراراتك أو ميالاً إلى إحقاق الحق وإلى تصحيح الأمور.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط يحمل لك تميزاً على صعيد العمل أو تغييراً في العمل يسعدك بتحسن مادي ومعنوي، وقد تفكر بالتحرر من القيود وتقرر بانفعال الخروج من حياتك الروتينية.