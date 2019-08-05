سكري: 64 مليار ليرة إيداعات الجمعيات لديه من دون فوائد.. والكنج: «أكل البيضة والتقشيرة» … مؤتمر التعاون السكني يفتح النار على المصرف العقاري

كشف رئيس الاتحاد العام للتعاون السكني زياد سكري أنه يوجد أكثر من 64 مليار ليرة سورية مودعة للجمعيات التعاونية السكنية لدى المصرف العقاري من دون أن تحصل على فوائد عن إيداعها بسبب السياسة التي تتبعها إدارته، والتي لم تشارك في فعاليات مجالس التعاون السكني منذ عدة سنوات علماً بأن هذه الأموال تشكل الرافد الكبير لسيولة المصرف.

وخلال كلمة له في انعقاد المجلس السنوي للاتحاد أمس بيّن سكري أن إجمالي مدفوعات الأعضاء في الجمعيات السكنية حتى الآن وصل إلى أكثر من 196 مليار ليرة، ساهمت في إنجاز ما يزيد على ربع مليون مسكن تعاوني بسعر الكلفة على الرغم من عدم توافر الظروف المثالية لتحقيق طموحات التعاون السكني بتوفير الأرض والقرض.

وشدد رئيس اتحاد دمشق منير الكنج على ضرورة إنهاء حالة تمادي المصرف العقاري في التعامل مع قطاع التعاون السكني، واصفاً إياه بأنه «أكل البيضة والتقشيرة».

واعتبر الكنج في مداخلة له أن المصرف يعمل بأموال التعاون السكني ولا يعطيهم عليها فوائد نهائياً أسوة بأي من المتعاملين وكذلك لا يمنح الجمعيات قروضاً.

ووصف تقرير مجلس التعاون السكني العلاقة مع المصرف العقاري بغير المتوازنة في ظل بيئة غير صحية تضمنت إجراءات مجحفة بحقوق الجمعيات أبرزها توقف المصرف عن منح القروض وعدم منح الجمعيات أي فائدة على الحساب الجاري.