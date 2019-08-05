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أنقرة ترحل إرهابيين عرباً إلى إدلب على أنهم سوريون!

| حلب - خالد زنكلو

الثلاثاء, 06-08-2019

أكدت مصادر محلية في إدلب أن السلطات التركية عمدت، وضمن حملة طرد السوريين من أراضيها، إلى ترحيل مشتبه في انتمائهم إلى تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» الإرهابيين من تركيا إلى محافظة إدلب، ومنهم معتقلون لدى الأمن التركي.
وقالت المصادر لـ«الوطن»: إنهم فوجئوا بوجود عدد من الإرهابيين في مدن إدلب وسراقب وتفتناز، وسبق أن أعلن الأمن التركي في وقت سابق عن اعتقالهم في اسطنبول وبعض الولايات التركية الجنوبية.
ولفتت المصادر إلى أن الهدف من وراء ذلك، الزج بهؤلاء في المعارك الدائرة ضد الجيش السوري في ريفي حماة الشمالي، والشمالي الغربي، وفي ريف ادلب الجنوبي، بعد إعادة تجنيدهم لدى تنظيماتهم الأم.

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