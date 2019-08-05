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الجامعة العربية «تستذكر» اللاجئين وتقترح عقد اجتماع لهم!

| الوطن - وكالات

الثلاثاء, 06-08-2019

استذكرت «الجامعة العربية» وبشكل مفاجئ، ملف «اللجوء والنزوح»، وقدمت مبعوثة الأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون الإنسانية حصة آل ثاني، اقتراحاً بعقد اجتماع على مستوى المندوبين الدائمين للدول التي تواجه ظاهرتي النزوح واللجوء!
وقالت الجامعة العربية، في بيان لها أمس: «إن آل ثاني اقترحت خلال استقبال السفير العراقي لدى مصر، أحمد نايف الدليمي، عقد الاجتماع الذي من المقرر أن يضم كلاً من «العراق ومصر ولبنان والأردن وليبيا واليمن، لزيادة مستوى الدعم المقدم من الجامعة لهذه الدول».
وأوضح البيان أن الدليمي، شدد على خصوصية ملف النازحين العراقيين، لكون «حرب العراق ضد الإرهاب كانت حائط الصد الأول لمنع انتقاله إلى بقية الدول العربية» عل حد قوله.

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