إجراء طبي جديد يؤخر سن اليأس 20 عاماً

توصل أخصائيو التلقيح الصناعي إلى إجراء طبي جديد من شأنه تأخير انقطاع الطمث لنحو 20 عاماً، في عملية يمكن أن تفيد آلاف النساء اللواتي يعانين من مشاكل صحية خطرة، مثل أمراض القلب وهشاشة العظام التي تضعف العظام، والتي يسببها انقطاع الطمث.

ويعتقد الاختصاصيون أن الإجراء نفسه يمكن أن يحسن حياة الملايين من النساء عن طريق تأخير ظهور الأعراض الأكثر شيوعاً لانقطاع الطمث، أو ما يعرف ببلوغ سن اليأس، التي تتراوح بين انخفاض الحالة المزاجية والقلق وصعوبة النوم، إلى الهبات الساخنة والتعرق الليلي وتقليل الرغبة الجنسية.

وقالت طبيبة التلقيح الصناعي في شركة بروفام، ومقرها مدينة بيرمنغهام البريطانية، سيمون فيشيل لصحيفة الغارديان أن الإجراء: «قد يكون ذا فائدة كبيرة لأي امرأة قد ترغب في تأخير انقطاع الطمث لأي سبب، أو لأولئك النساء اللواتي كن سيتناولن العلاج التعويضي بالهرمونات».

وأشارت إلى أن هناك الكثير من الفوائد المتعلقة بهذا الإجراء الذي قامت به 9 نساء حتى الآن.

ويتضمن الإجراء إزالة وتجميد أنسجة المبيض بهدف تأخير سن اليأس عندما يكبرن، حيث يستخدم الأطباء جراحة تنظيرية لإزالة قطعة صغيرة من أنسجة المبيض، والتي يتم بعد ذلك تقطيعها إلى شرائح وتجميدها للحفاظ عليها.

وعندما تدخل النساء سن اليأس ومرحلة انقطاع الطمث، ربما بعد عقود، يمكن إذابة الأنسجة المجمدة وتطعيمها مرة أخرى في الجسم، بهدف استعادة مستويات الهرمون الذي أدى انخفاضها إلى التسبب بانقطاع الطمث، وعادة ما يختار الأطباء موقعاً به كمية دم جيدة، مثل الإبط، بشرط بقاء أنسجة المبيض حية وسليمة، ومن شأن ذلك استعادة الهرمونات الجنسية المتدهورة لدى المرأة ووقف انقطاع الطمث.

وأشارت فيشيل إلى أن الشابات اليوم يمكنهن توقع قضاء 30 إلى 40 عاماً في مرحلة انقطاع الطمث، وبينما سيستفيد الكثير من العلاج الهرموني البديل، إلا أن هذا النوع من العلاج لا يناسب جميع النساء.

إضافة إلى تأجيل سن اليأس، يعتقد الأطباء أن الإجراء يمكن أن يوفر مبالغ كبيرة على هيئات ووزارات الصحة من خلال خفض تكاليف علاج انقطاع الطمث والمشاكل الأكثر خطورة، مثل أمراض القلب وهشاشة العظام.