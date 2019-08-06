كيفية تجنب عضات الكلاب

يحب قطاع كبير من البشر الحيوانات الأليفة، ولا يمكنهم أحياناً منع أنفسهم من مداعبتها حتى لو كانت في الشارع، لكن احذر، فهذه المخلوقات قد لا تكون بالوداعة التي تتخيلها.

ويقدم خبراء في تربية الحيوانات بأكاديمية «كانين بوينت» التايلاندية، بعض النصائح التي تمكنك من التعامل مع الكلاب الأليفة، مع تجنب عضاتها، التي تحاول بها الدفاع عن نفسها إذا ما شعرت بالخطر.

ويحذر الخبراء من سلوك خاطئ يعتقد الكثيرون أنه صحيح، هو الاقتراب من الكلب ومد اليد إليه حتى يشمها، لأن ذلك يتعارض مع ما توصل إليه علم نفس الحيوانات، الذي يعد هذا التصرف من بين أهم أسباب تعرض الكثيرين، ولاسيما الأطفال، لعضات الكلاب.

وتعتبر الكلاب اتصالك المباشر بها واقتحام مساحتها الشخصية، والأسوأ من ذلك، محاولة وضع يدك أو وجهك أمامها، سلوكيات عدوانية تستوجب الدفاع عن النفس، ومن السهل جداً أن تتعرض للعض في هذه الحالات.

وحسب كبير المدربين في الأكاديمية راسل، فإن أبسط طريقة للتعامل مع كلب جديد هي أن تعتمد قاعدة 80-20، بمعنى أن تقترب منه بنسبة 80 وتترك له 20 بالمئة يقترب فيها منك إن أراد، أما إذا لم يفعل الكلب فهذه أول رسالة يوجهها لك بما معناه: من فضلك دعني وشأني، وفي هذه المرحلة عليك أن تفهم أنك إذا اقتربت أكثر فأنت تفعل ذلك رغماً عن الحيوان الذي قد لا يصبح أليفاً.

كما ينصح راسل بعدم الانخداع في مظهر الكلب، فحتى أجمل الكلاب قد توجه لك عضة قوية تصيبك أنت أو طفلك بأضرار جسيمة، كما أن لطف الكلاب مع أصحابها لا يعني أنها ستكون لطيفة مع الجميع.

ويجد الكثيرون صعوبة في فهم حقيقة أن الكلاب لا تحب أن يتم احتضانها، ويعد هذا أهم سبب لتعرض الأطفال لعضاتها، كما أن أغلب معارك الكلاب فيما بينها تحدث بسبب محاولات احتضان. وينصح راسل بعدم ترك الأطفال يلعبون مع الكلاب من دون إشراف الكبار، فقد يرتكب الطفل سلوكاً يغضب الحيوان من دون أن يدرك ذلك، ما يجعله عرضة للعقاب، لكن قبل عضة الكلب هناك بعض العلامات التي قد يلاحظها الكبار فيتدخلون في الوقت المناسب ويمنعون حدوثها.

كما ينصح بتجنب مداعبة الكلاب أثناء نومها أو راحتها، وكذلك عدم وضع اليد في الوعاء الذي تأكل منه، لأن ذلك يزعجها كثيراً ويحرك لديها غرائز العنف ويدفعها لعض أقرب شخص لها.

كما يحذر الخبراء من محاولة الفصل بين الكلاب المتعاركة، حتى لو كان بينها كلبك، لأنها ستوجه عضتها للشيء الذي يمنعها من الوصول إلى الكلب الآخر، وهذا الشيء هو يدك، كما أن ردود فعلها أسرع بكثير منك لذلك لن تستطيع أن تسحب يدك قبل أن تتلقى عقابك.