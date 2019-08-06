طبيبة هندية تتوج ملكة جمال إنكلترا

فازت طبيبة بريطانية من أصل هندي بلقب ملكة جمال إنكلترا 2019، إثر منافسة شرسة مع مئات الحسناوات اللواتي تبارين للحصول على العرش.

ولدت الشابة بشا موخيرجي (23 عاماً)، في الهند، هاجرت برفقة عائلتها بعمر 9 سنوات واستقرت في بريطانيا، على حين تمتلك معدل ذكاء يبلغ 146 نقطة، ما جعلها مصنفة رسمياً ضمن فئة العباقرة، ناهيك عن حيازتها لشهادتين طبيتين وإجادتها خمس لغات مختلفة.

واللافت في القصة هو أن الحسناء موخيرجي قد بدأت العمل كطبيبة جديدة بعد ساعات من فوزها باللقب، على حين نشرت عبر صفحتها الرسمية على «إنستغرام»: «ما زلت أحاول الاعتياد على كوني أول ملكة جمال بريطانية هندية.. فخورة جداً بتمثيل ملكة جمال إنكلترا وملكة جمال الكون».

وتابعت قائلة: «لقد كان أمراً مرهقاً للأعصاب، لا يمكنني الجزم فيما إذا كنت متوترة بخصوص المسابقة أكثر، أم ببدء وظيفتي الجديدة كطبيبة».