إلغاء معسكر منتخب الناشئين في الهند!

كان من المقرر لبعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم للناشئين أن تقلع أول أيام عيد الأضحى المبارك إلى الهند لإقامة معسكر تدريبي لمدة أسبوع متفق عليه مع الاتحاد الهندي في وقت سابق لكن الأخير صدم جهازنا التدريبي بفاكس اعتذاره عن استضافة منتخبنا ولأسباب غير واضحة!

وكردة فعل سريعة على الاعتذار الهندي غير المقبول فقد قرر مدرب المنتخب الكابتن محمد عقيل التعويض بمعسكر بديل واضطراري في مدينة اللاذقية يبدأ وسط الأسبوع القادم ويستمر لعشرة أيام كاملة وتقرر أن يلعب فيه المنتخب عدة مباريات تجريبية وبالفعل بدأت الاتصالات منذ الآن مع أندية تشرين وحطين والساحل للعب مع فرق شبابها خلال أيام المعسكر الذي سبقه أيضاً كما هو معلوم معسكر آخر للمنتخب مقام حالياً في العاصمة دمشق ويفترض أن ينتهي اليوم وإن كانت المعلومات تؤكد تمديده ليوم الغد مع مشاركة 22 لاعباً فيه وقد تم مؤخراً تجريب لاعبين من نادي المحافظة وتم استبعادهما بعد فترة قصيرة من الجهاز الفني للمنتخب الذي كانت قد أوقعته قرعة الاتحاد الآسيوي في مجموعة صعبة جداً تضم إلى جانبه منتخبات السعودية وسلطنة عمان وباكستان وتقام مبارياتها أيام 18 و20 و22 من شهر أيلول القادم في مدينة الدمام في السعودية مع الإشارة هنا إلى أن المنتخب السعودي نال مؤخراً بطولة غرب آسيا التي جرت في الأردن وهو كان قد تغلب على منتخبنا الناشئ في الأدوار النهائية وبثلاثة أهداف نظيفة وهو المرشح الأقوى للتأهل للنهائيات الآسيوية وسيسعى منتخبنا في تلك التصفيات ليكون أحد أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني في المجموعات العشر التي قسمت في وقت سابق من العام الجاري علماً أن المدرب الحالي للمنتخب الكابتن محمد عقيل جاء خلفاً للمدرب بشار سرور الذي أطاح به اتحادنا الكروي بعد عودة منتخبنا من بطولة غرب آسيا في الأردن رغم احتلال المنتخب للمركز الثالث في البطولة!