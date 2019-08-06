رياضة

عين أصابت غزال تشرين

| اللاذقية – محسن عمران

الأربعاء, 07-08-2019

يبدو أن عيناً قد أصابت نجم تشرين والمنتخب الأولمبي نعيم غزال فبعد أن أجرى عملية انقطاع رباط متصالب أمامي بعد إصابته مع الأولمبي وغاب معها لأشهر طويلة عاد للتمرين بعد إعادة تأهيله ولكن الآلام عاودته من جديد فتم نقله للمشفى وأجريت له صورة رنين مغناطيسي وتبين وجود انقطاع جزئي في الرباط الصليبي وسيحتاج على الأرجح لعملية أخرى ستبعده لفترة عن الملاعب، والغزال من أبرز المواهب التشرينية والسورية وشارك مع منتخب الناشئين في نهائيات كأس العالم بتشيلي ونتمنى من اتحاد الكرة متابعة حالته مع العلم أن إدارة نادي تشرين لم تقصر في ذلك, ومن جهة أخرى واستعداداً لدورة الوفاء والولاء التي ستنطلق في 20 الجاري يلتقي تشرين مع الوثبة الجمعة الساعة الخامسة في حمص, وخسر شباب تشرين أمام رجال التضامن بأربعة أهداف لهدف ضمن استعدادات تشرين لدوري الشباب والتضامن لدوري رجال الأولى، حيث يطمح للتأهل من خلاله إلى الدوري الممتاز.

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