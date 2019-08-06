ما قبل العيد.. أسبوع المخالفات في حمص والنتيجة 70 ضبطاً تموينياً و36 ضبطاً صحياً

بيّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص رامي اليوسف لـ«الوطن» أنه ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك قامت المديرية بتقسيم المدينة إلى عدة قطاعات وتوزيع الدوريات عليها على مدار الساعة وتشديد الرقابة على كل مستلزمات العيد بما فيها الألبسة والأحذية والحلويات والخضر وغيرها، وتم توجيه عناصر حماية المستهلك بتكثيف سحب العينات وخاصة الحلويات والمعجنات والعصائر وتشديد الرقابة على المخابز للتأكد من وصول مادة الخبز للمواطنين ما قبل العيد وخلاله، لافتاً إلى أن عناصر حماية المستهلك نظموا خلال جوالتهم تلك 45 ضبطاً عدلياً تموينياً لمخالفات تتعلق بمواد مجهولة المصدر ومواد منتهية الصلاحية وعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بسعر زائد وعدم إبراز فاتورة وغيرها، كما تم تنظيم 25 ضبط عينة بعد سحبها للتأكد من مدى مطابقتها للشروط والمواصفات الصحية وذلك منذ بداية الشهر الجاري وحتى تاريخه.

مشيراً إلى أن المديرية سيرت ما يقرب من 100 دورية على مختلف الأسواق والأحياء خلال أسبوع فقط لحماية المستهلكين من جشع التجار ما قبل العيد.

من جهته أكد مدير الشؤون الصحية في مجلس مدينة حمص محمد غالي لـ«الوطن» تكثيف المديرية للجولات على المحال والفعاليات التجارية منذ أسبوع تقريباً بعد أن تم تقسيم المدينة إلى ست مناطق كل منطقة مسؤول عنها مهندس وثلاثة مراقبين صحيين يقومون بجولات يومية على جميع أحياء المدينة لضبط أي مخالفة.

ولفت غالي إلى أنه تم توجيه المراقبين بتشديد الرقابة على معامل الحلويات ومسالخ الفروج ومعامل المياه الغازية والمثلجات، كما تم توجيه القصابين الذين يرغبون في ذبح أضاحي العيد بتقديم طلباتهم إلى مديرية الشؤون الصحية وتعهدهم بالتقيد بالشروط الصحية المحددة للذبح التي تتضمن الذبح ضمن محال القصابة الحاصلة على الموافقة حصراً وعدم رمي المنصرفات بالمجرور العام إضافة إلى التقيد بجمع المخلفات بأكياس سوداء محكمة الإغلاق وعدم وضع الخراف الحية على الطرقات وذلك بعد دفع مبلغ 50 ألف ليرة سورية لمجلس المدينة مقابل تقديم خدمات النظافة والبخ، مع التشديد على أن عمليات ذبح العجول والأبقار تتم ضمن المسلخ البلدي حصراً.

ونوه غالي بأن المديرية قامت بتنظيم جدول مناوبات ضمن أيام العيد لمتابعة الأسواق والقصابين ومدى التزامهم.

مشيراً إلى أنه في حال ضبط أي قصاب يقوم بعمليات الذبح من دون حصوله على موافقة يغلق محله لمدة شهر مع دفع غرامة مالية تبلغ 100 ألف ليرة، وأما في حال حصوله على الموافقة ومخالفته أحد الشروط الصحية فيغلق محله لمدة أسبوع، كما تم توجيه المراقبين لتنظيم إنذارات للمولات والبقاليات بعدم بيع المفرقعات وألعاب مسدسات الخرز والخردق وفي حال المخالفة تصادر هذه المواد ويغلق المحل المخالف لمدة أسبوع.

وكشف أن عناصر الدائرة الصحية قاموا خلال تكثيف جوالتهم بتنظيم 36 ضبطاً صحياً بمعامل حلويات ومثلجات بمخالفات إهمال نظافة وعدم ارتداء لباس عمل وعدم قطع بطاقات صحية وأغلقوا أحد معامل الحلويات، كما نفذوا 15 إغلاقاً بحق محال تجارية لمخالفات تتعلق بإهمال النظافة وسوء تخزين مواد غذائية وبيع لحوم مفرومة وغيرها كما نظموا 3 ضبوط بمحال قصابة للذبح خارج المسلخ وذلك خلال أسبوع فقط.