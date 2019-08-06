شؤون محلية

زعتر مع ديدان.. ومسمكة تطعم الفروج للأسماك

| حماة- محمد أحمد خبازي

الأربعاء, 07-08-2019

باشرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة حملة على الأسواق قبيل العيد من خلال تكثيف دورياتها بأسواق المدينة بعد تقسيمها إلى ثمانية قطاعات إضافة إلى المخابز.
وبيَّنَ رئيس دائرة حماية المستهلك نعمان الحاج لـ«الوطن» أن الدوريات تمكنت منذ 28 الشهر الماضي من تنظيم 45 ضبطاً 15 منها بحق أصحاب محال الحلويات الذين رفعوا أسعار موادهم أو غشوها بمواد منهية الصلاحية، و30 ضبطاً بحق أصحاب محال الألبسة والأحذية لإعلانهم عن سلعهم بأسعار زائدة، أو لعدم إعلانهم أسعار سلع أخرى بشكل واضح وصريح! إضافة لعدة ضبوط أخرى بحق أصحاب محال بيع لحوم لفرمهم اللحوم مسبقاً والذبح بمسالخ سرية.
وأوضح الحاج أن الدوريات ضبطت كمية من الزعتر في محل في حي التعاونية فيها ديدان وحشرات صغيرة، ومسمكة في منطقة محردة يقدم صاحبها مخلفات الفروج علفاً للأسماك.
كما ضبطت الدوريات مسلخاً سرياً بالحاضر الكبير يذبح صاحبه الأبقار وإناث العواس من دون أي رقابة صحية ومن غير ترخيص، وأربعة أكياس دقيق تمويني في أحد معامل برشــام البوظــة في حي القصور.
كما نظمت 5 ضبوط بحق أصحاب محال عثر فيها على مواد غذائية منتهية الصلاحية، و10 ضبوط بحق أصحاب مخابز لمخالفتهم بنقص وزن الخبز والبيع بالعدد وإنتاج خبز سيئ الصنع، والبيع بسعر زائد، ومن ضمنها مخبز سلحب الآلي الذي عثر فيه على نقص 250 غ بالربطة، وأعفي رئيس الوردية فيه بالتنسيق مع فرع المخابز.
وأكد الحاج اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً بحق المخالفين جميعاً ومنهم من تمت إحالته على القضاء، منوهاً بأن الدوريات مستمرة باستنفارها وعملها طوال هذه الفترة وخلال أيام العيد.

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