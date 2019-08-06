250 ألف خدمة طبية قدمها مشفى القامشلي الوطني خلال نصف عام

أكد مدير عام الهيئة العامة لمشفى القامشلي الوطني عمر جدوع العاكوب لـ«الوطن» أن المشفى قدّم خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 253 ألف خدمة طبية متنوعة، ووصلت نسبة إشغال الأسرّة في أقسام المشفى من المرضى إلى نسبة 67،11 بالمئة.

وأوضح العاكوب إن عدد مراجعي قسم الإسعاف وصل إلى 84768، ومراجعي قسم العيادات الخارجية 14768 وعدد المرضى المقبولين 7653، لافتاً إلى أن عدد العمليات الجراحية بمختلف أنواعها بلغ 1995 عملية، ووصل عدد التحاليل المخبرية الى 70465 وعدد الصور الشعاعية 18238، وعدد صور مرضى الطبقي المحوري 3892، وعدد مرضى الإيكو 14326 وعدد جلسات التنظير 99 جلسة.

وأضاف مدير عام المشفى: إن عدد مرضى تصوير الثدي «المامو غرافي» 116 مريضاً وعدد الصور 495 وعدد مرضى الكلية الصناعية 675 صورة وعدد جلسات الغسيل 5536 جلسة، وعدد مرضى المعالجات الفيزيائية 40 وعدد الجلسات 353 جلسة، وعدد مرضى تفتيت الحصيات 636 وعدد الجلسات 826.

وأشار العاكوب إلى أن الهيئة العامة للمشفى الوطني، تسلّمت عن طريق وزارة الصحة كمية 13 طناً من الأدوية المختلفة «الإسعافية والعلاجية والسيرومات المتعددة الأغراض ومصولات اللدغات المختلفة»، مبيّناً أن إدارة المشفى وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، قامت مؤخراً بتنفيذ دورة تدريبية وبإشراف فريق طبي تم انتدابه لهذه المهمة من وزارة الصحة، بخصوص عملية التنفس الآلي «التهوية» وعلى مدار أربعة أيام استفاد منها 50 متدرّباً من الأطباء والممرضين والمخدّرين، كما قامت بتنفيذ حملة تبرّع بالدم بمناسبة يوم التمريض العائلي وبالتزامن مع عيد الجيش العربي السوري المصادف في اليوم الأول من شهر آب الجاري.