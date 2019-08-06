520 مليون ليرة المبيعات منذ بداية العام … شركة سورية تصدر إلى أميركا وكندا

بيّن مدير عام شركة حمص لتصنيع العنب جرجس حموي لـ«الوطن» أن الشركة أنتجت ما يزيد على 361 طناً من مختلف منتجاتها بقيمة 587 مليون ليرة سورية منذ بداية العام الجاري حتى تاريخه.

وأشار حموي إلى أن كمية المبيعات من المنتجات بلغت نحو 327 طناً بقيمة 520 مليون ليرة سورية، محققة بذلك أرباحاً بلغت 16 مليون ليرة سورية، متوقعاً أن تحقق الشركة أرباحا كبيرة في نهاية العام الحالي تزيد على ما حققته العام الماضي نظراً لزيادة كميات الإنتاج.

وكشف الحموي عن قيام الشركة أواخر الأسبوع الماضي بتصدير كمية 10 أطنان من منتجاتها إلى الولايات المتحدة الأميركية عبر أحد الوسطاء التجاريين بقيمة 17 مليون ليرة سورية، مضيفاً: كما أبرمت عقداً مع أحد التجار لتصدير كمية 25 طناً من مختلف المنتجات إلى كندا وأميركا الشمالية بقيمة تجاوزت 90 مليون ليرة سورية، بحيث ستتم المباشرة بتصدير الكمية المتفق عليها خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وأكد حموي أن الشركة حالياً بصدد التحضير والاستعداد لاستقبال موسم العنب من الفلاحين، وقامت بتوقيع عقود معهم لاستلام كمية 3609 أطنان من مادة العنب ومنحت سلفاً نقدية للفلاحين بقيمة 117 مليون ليرة سورية، وبمقدار 50 ألف ليرة سورية عن كل طن واحد من محاصيل العنب وذلك تشجيعا منها لتسليم محاصيلهم للشركة، علاوة على جهوزية الشركة لتسديد كامل ثمن العنب المورد بشكل مباشر عند التسليم، منوها بأنه من المتوقع أن تستلم الشركة ما يزيد على 5 آلاف طن من العنب خلال موسم عام 2019 الجاري.

وأشار إلى أن الشركة حالياً غير مدينة لأي جهة كانت عامة أو خاصة بعد دفع ما ترتب عليها من ديون بشكل كامل وأصبحت تعمل بتمويل ذاتي وتسدد نفقاتها من إيراداتها الذاتية وتقوم بدفع السلف النقدية إلى الفلاحين مباشرة وتأمين مستلزمات الإنتاج اللازمة من دون أي استدانة بعد أن حققت الاكتفاء الذاتي وحصدت الأرباح وتوافرت لديها السيولة النقدية المنفصلة تماما عن مخازينها.

وبيّن حموي أنه تم مؤخراً الانتهاء من عمليات تركيب محطة تحلية للمياه في الشركة بقيمة 14 مليون ليرة سورية بما يضمن استخدام المياه المحلاة في عمليات الإنتاج والشرب، الأمر الذي ساهم في تحسين عملية الإنتاج من جهة وتحسين نوعية المنتج من جهة أخرى، مضيفاً: ويتم حالياً العمل على تنفيذ شبكة صرف صحي بقيمة 12 مليون ليرة سورية لتخديم الشركة وتصريف مخلفات الإنتاج بشكل آمن وسليم.