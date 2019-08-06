37.5 مليون ليرة صرفت لذوي الاحتياجات الخاصة في حماة العام الحالي

بيَّنَ مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في حماة كامل رمضان، أن إجمالي المبالغ التي صرفت لذوي الاحتياجات الخاصة منذ بداية العام حتى تاريخه 37 مليوناً و524 ألف ليرة، من أصل المبلغ المخصص صرفه لهم بنهاية العام الجاري والبالغ 56 مليوناً و267 ألف ليرة.

وأشار إلى أنه تم منذ بداية العام وحتى تاريخه إصدار 20044 بطاقة إعاقة منها 9111 بطاقة للإعاقة الحركية، و4503 بطاقات للإعاقة الذهنية، و3079 بطاقة للشلل الدماغي إضافة إلى الإعانة المالية لمرة واحدة في السنة، وللإعاقة السمعية 1228 بطاقة، وللإعاقة البصرية 1304 بطاقات، وللإعاقة النطقية 77 بطاقة، وللإعاقة النفسية 232 بطاقة، ولذوي الإعاقة المتعددة 1112بطاقة.

وأوضح رمضان أن المصابين بالشلل الرباعي من الأطفال يتقاضون 25200 ليرة وبالشلل الثنائي 12600 ليرة وبالشلل الأحادي 8400 ليرة، مضيفاً: والمعوق يعفى من نصف قيمة تذاكر السفر إلى أي محافظة لوسائل النقل العامة والسفر خارج القطر براً وبحراً وجواً, ومن رسوم الطوابع المالية في جميع معاملاته، ومن رسوم زيارة المتاحف والمراكز الثقافية. ومن الدور في مكتب التشغيل ( مثلاً المعوق الحاصل على شهادة جامعية) يتم فحصه عن طريق لجنة الملاءمة ليحصل على فرصة عمل بإحدى الدوائر العامة وفق نسبة 4% المحددة في قانون العاملين الأساسي في الدولة.

ولفت رمضان إلى أنه وفي حال أراد المعوق الحصول على سيارة سياحية يمكنه مراجعة مديرية الاقتصاد في حماة للإعاقة الحركية فقط ومن ثم يتم دراسة وضعه وتقديم السيارة الخاصة بإعاقته, ويمكنه الحصول على كشك ضمن التصنيف الوطني للإعاقة رقم 2818 تاريخ 15/11/2017.

وأشار إلى منح ذوي الإعاقة المثقفين الحاصلين على الشهادة الجامعية مبالغ مالية من الأموال المتحصلة من طابع الإعاقة لمن يريد متابعة تحصيله العلمي في الجامعات والمعاهد السورية الحكومية وتتم عن طريق الوزارة وبلغ عدد الطلبات 9 منذ بداية العام وحتى تاريخه.

وأما عن عدد طالبي العمل الذين استفادوا من مكتب التشغيل قال رمضان: منذ بدء إحداث المكتب بالعام 2001 وحتى العام 2009 بلغ عدد المستفيدين 6 آلاف فرصة من أصل عدد المسجلين الكلي 185 ألفاً، ليصار بعدها لتأمين فرص العمل لطالبيها من خلال المسابقات حصراً وفقاً لقرار رئاسة مجلس الوزراء.

وعزا سبب شح التوظيف في حماة إلى نوع العمل والشهادات المطلوبة للذكور والإناث على مستوى كل منطقة، وأيضاً الاختصاصات المطلوبة، موضحاً أن مكتب التشغيل كان يرشح الأسماء للمديريات للتعيين، وقد ألغي ذلك بقرار مجلس الوزراء /66/ لعام 2013 وتم الاعتماد على المسابقات والاختبارات من الوزارة بإجراءات التعيين في الجهات العامة للفئة 3 و4 و5 ويمنح المسجلون 20% حســب القدم من تاريخ التسجيل.

وبيّن رمضان أن عدد المسجلين منذ تاريخ 2/1/2019 حتى تاريخه بلغ من الفئة الأولى ذكوراً وإناثاً 1342من حملة شهادات الدراسات العليا ومن المعاهد ذكوراً وإناثاً 309 ومن الثانويات 1884 ومن التعليم الأساسي 471 ومن المهنيين 9 ومن السائقين 20 وعدد العمال العاديين الدائمين 410 ليبلغ العدد الإجمالي 4445.

على حين بلغ عدد المسجلين في مكتب التشغيل منذ بداية عام 2001 وحتى تاريخه 237844 مسجلاً.